De contragolpe, Piparo cargó contra Kicillof y Berni

La diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a quienes acusó de mostrar "mezquindad política y personal" por "poner en duda" el presunto robo y posterior incidente vial que sufrió el pasado viernes en La Plata, donde resultaron heridos dos jóvenes.

"Diez años después cuando vuelvo a ser víctima en la provincia de Buenos Aires el gobernador y sobre todo el ministro de seguridad muestran mezquindad política y personal. No solo no se liberan la totalidad de mis llamados al 911, sino que entregan solo 2 y casi 72 horas después permitiendo así que se ponga en duda la veracidad de lo que me pasó: un delito violento en manada y de noche", escribió la diputada en su cuenta de Facebook.

Asimismo, dijo que junto a su marido, Ignacio Buzali, están "a disposición de la Justicia" tras protagonizar "un accidente en el que dos personas resultaron heridas".

"Además de una noche que nadie quisiera vivir, me tocó leer y escuchar una sarta enorme de mentiras y barbaridades que se dijeron sobre mi familia y sobre mí", se quejó Piparo.

Y agregó: "Hubo operaciones de todo tipo: desde poner en duda el robo que sufrí a manos de seis motochorros, desacreditando a los vecinos mismos que llamaron al 911 para ayudarme, hasta inventar, entre muchas otras cosas, que mi marido es funcionario público, drogadicto, que intentó escapar, cuando fue él quien buscaba y finalmente encuentra a la policía mientras yo todo el tiempo pedí auxilio al 911".

La también funcionaria de la Municipalidad de La Plata cargó contra"los que aprovechan para hacer politiquería" pidiendo su renuncia. De esta manera, se refirió a los concejales del Frente de Todos que reclamó la simisión a su cargo de secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género del municipio.

"Me duele esta política miserable de desprecio por el otro. Habla de quien la ejerce, no de mí. Ocúpense del delito, que no desaparece ensuciando a quien nada tiene que ocultar", criticó Piparo.

Y concluyó: "Las operaciones políticas pasan, la inseguridad lamentablemente queda y la sufrimos cotidianamente miles de argentinos de a pie, que laburamos, que no vamos custodiados por la vida. Lo que me sucedió a mí, le pasa todos los días, a muchísimos argentinos. Que nadie desvíe el foco".