El Gobierno bonaerense presentó la guía de aplicación de la IVE

El Gobierno bonaerense presentó este lunes la guía de acción para orientar en la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a los profesionales de la salud del distrito, en el marco de la promulgación de la Ley 27.610 y la firma de la resolución que aprueba su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

“Todas las mujeres que a partir de hoy tengan la necesidad o sienten que tienen el derecho de tener un aborto dentro de los marcos que fija la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo van a poder hacer”, dijo el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, durante el acto de presentación de la guía, realizado en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata.

Precisó que “el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires va a dar respuesta a todas las mujeres que quieran realizar, dentro del marco que establece la ley, una interrupción voluntaria del embarazo”.

“Sin la lucha en las calles, esto no hubiese sido posible, si no hubiese existido esa marea verde, quizás algunas legisladoras y legisladores no hubiesen cambiado su manera de pensar”, reflexionó el ministro.

La Guía está dirigida a todo el personal de salud, como así también a funcionarios públicos, con el objetivo de “orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto”.

“El objetivo es garantizar estas prácticas, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad prevenible y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas”, se planteó.

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, celebró la elaboración de la guía y dijo que “hoy es un día de alegría, emociones, y de derechos conquistados”.

Precisó que la guía es un documento de más de 30 páginas preparado especialmente para los efectores de salud de la provincia de Buenos Aires, que viene a ser un documento segmentario del protocolo de implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Recordó asimismo que estaba vigente en el Código Penal desde 1921 la Interrupción Legal del Embarazo con protocolos del Ministerio de Salud de la Nación al que adhirieron como Provincia al inicio de la gestión de Axel Kicillof.

Ahora, dijo, se suma el protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación, que es lo que incorpora la ley 27.610 que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la semana pasada, que incluye la atención de la mujer post aborto, y que entrará en vigencia a partir del próximo 24 de enero.

La ministra adelantó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo estará accesible “en todo el sistema de salud, público, privado, con obras sociales incluidas”.

“En la práctica -precisó- la mujer se realiza la atención ginecológica en los consultorios de planificación familiar y a partir de ahí, hay diez días, según lo que establece la ley como máximo para que se de la respuesta para que se acceda a la práctica”.

Agregó que la práctica se realiza durante el primer trimestre, con un medicamento, que es el misoprostol, que se elabora en la provincia de Santa Fe y que la provincia ya utilizaba para la Interrupción Legal del Embarazo que existía hasta ahora.

“El sistema público de salud las va a tener para dar, también el programa de salud reproductiva compró, porque así como entrega los insumos de métodos anticonceptivos, también ha incorporado el misoprostrol que lo entrega para que llega a todo el país”, dijo Díaz.

Por su parte, la directora provincial de Equidad de Género del ministerio de Salud bonaerense, Sabrina Balaña, explicó que esta guía ayudará a garantizar la aplicación de la ley y que los equipos de salud acompañen a las mujeres en su decisión.