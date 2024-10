Salta: un crimen narco jaquea al poder y salpica al gobierno de Gustavo Sáenz

El video que sacude al poder en el Norte Grande

“Yo sé quién sos y yo no te voy a vender fruta”, le dice Monges a Palavecino, en un intento por demostrar su lealtad. El video también muestra la entrada del narco con un estilo teatral, saludando a sus subordinados mientras lo llaman “Patrón”.

Embed - Salta: un crimen narco salpica al gobierno de Gustavo Sáenz

“A mí me gusta dar soluciones, no problemas, yo creo que eso es lo mejor porque cuando vos digas: ‘che Darío, ¿podrías solucionar algo en Córdoba?’, o a donde se te plantee el problema, yo me voy a ir lo que sea, y voy a resolverte el problema”, agrega abriendo su supuesto abanico de contactos para facilitar "rutas" para el traslado de droga, supuestamente.

En la charla con el narco, Monges menciona a Abel Cornejo, exprocurador, exjuez de la Corte y exministro de Seguridad de Salta y al diputado Pablo Outes, hasta diciembre pasado Coordinador de Enlace y Relación Políticas del gobierno de Sáenz. "Yo ya hablé con el Loro Outes, que es mano derecha del gobernador, y le dije '¿qué estás haciendo, boludo?'", cuenta Monges en relación a la intervención provincial en Salvador Mazza, municipio ubicado en la frontera con Bolivia. "Le tendrían que haber avisado a Gustavo, para darle una mano y que no lo agarren con tanto", añade en otro pasaje y se jacta de una gestión con el intendente de Vaqueros y presidente del foro de intendentes de Salta, Daniel Moreno, "con quien yo trabajo". Monges estaba acusado de ser testaferro del jefe comunal norteño.

Investigaciones en curso y juicio en Salta

El juicio comenzó en julio de este año, encabezado por los jueces Marta Snopek, Federico Díaz y Mario Juárez Almaraz. Los acusados del asesinato son Roberto Catalino Bejarano y sus hijos, Santiago y Roberto David, señalados por la fiscalía como los sicarios que ejecutaron a Monges. La proyección del video en la sala confirmó la estrecha relación entre la víctima y Palavecino.

El material presentado en el juicio evidenció los vínculos de Monges con ex funcionarios salteños, como Benjamín Cruz, ex secretario del Ministerio de Seguridad y Justicia. La mención de contactos y acuerdos revela una red compleja que incluye gestiones para abrir rutas y facilitar actividades delictivas.

En octubre de 2023, Palavecino fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, un establecimiento de máxima seguridad. Su captura en el marco de otra causa permitió recuperar el video que hoy es pieza clave en el juicio por el crimen de Monges.

El caso ha generado gran conmoción en Salta, destacando la infiltración del crimen organizado en la política local. La sentencia del juicio podría sentar un precedente sobre la complicidad entre funcionarios y organizaciones delictivas en el norte argentino.