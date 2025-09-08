Con la bandera de Somos Buenos Aires, diez intendentes radicales retuvieron el control de las urnas

La coalición de centro que buscó romper la polarización entre libertarios y peronistas, Somos Buenos Aires , logró imponerse a nivel local en diez municipios conducidos por intendentes radicales, de los cuales cinco pertenecen a la Quinta sección electoral, una de las únicas dos donde se impuso La Libertad Avanza .

En la Tercera Sección Electoral, la propuesta del intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade , alcanzó el 30,80% de los votos, en un escenario de tercios donde Fuerza Patria se ubicó en segundo lugar con el 26,16% y tercero el partido vecinalista Espacio de Pensamiento y Acción con el 25,10%.

Recién en cuarto lugar apareció la propuesta de la alianza La Libertad Avanza (LLA) que consiguió 17,91 puntos.

Dos municipios radicales lograron retener el control en las urnas y superar a la oposición en la Cuarta Sección Electoral.

La intendenta Érica Revilla de General Arenales celebró el acompañamiento del 34,43% del electorado. El podio lo completaron los integrantes de la lista peronista con 30,87 puntos y los libertarios con 23,03%.

También festejó el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, que tuvo la segunda victoria consecutiva en el municipio. Somos Buenos Aires cosechó 7.103 votos, Fuerza Patria logró 6.694 y La Libertad Avanza 6.681.

Cinco victorias en la Quinta sección

En la Quinta Sección, el frente de centro logró superar la polarización entre LLA y Fuerza Patria en cinco municipios.

En General Lavalle, el jefe comunal Nahuel Guardia celebró que su propuesta haya sido respaldada por 1.166 vecinos. Fuerza Patria no quedó tan lejos, porque logró 1.108 votos que lo ubicaron en el segundo lugar más elegido, mientras que Potencia quedó tercero con 558 votos que le permitieron superar a LLA y sus 403 votos.

La nómina que respaldó el intendente Esteban Santoro de General Madariaga fue elegida por el 48,08% del electorado. La alianza peronista alcanzó 28,77% de apoyo y la lista mileista, el 23,13 %.

Miguel Gargaglione de San Cayetano volvió a celebrar el triunfo de su propuesta al cosechar un acompañamiento de 41,73%, frente al 23,39% de Fuerza Patria y el 19,02% de La Libertad Avanza.

En Lobería, Pablo Barrena también levantó los brazos para festejar que Somos Buenos Aires haya obtenido el acompañamiento de 3.364 electores, cifra que superó los 3.251 logrados por los peronistas y los 1.844 de los libertarios.

La intendenta de Pellegrini, Sofía Gambier, volvió a celebrar como en 2023 al lograr que la propuesta que llevó al Concejo Deliberante superara por 48 votos a los candidatos peronistas que quedaron segundos. La dirigencia de LLA se ubicó tercera con 22 puntos.

En la Sexta y la Séptima, un distrito por sección

En la Sexta Sección, el intendente de General Lamadrid, Martín Randazzo, retuvo la victoria al lograr un acompañamiento de 2.170 sufragios, 249 más de los que alcanzó el peronismo y 829 más que los libertarios.

En la Séptima, el saladillense José Luis Salomón se impuso con 34 puntos, relegando al segundo lugar con 29 a Fuerza Patria y al tercero con 22 a LLA.