Axel Kicillof junto a Federico Achával: "No puede haber Pacto de Mayo si no incluye la defensa de la industria y el trabajo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , afirmó este jueves que “no puede haber” Pacto de Mayo si no se incluye “la defensa de la industria” y llamó a construir un acuerdo que tenga en cuenta la “producción y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”.

“Hago un llamamiento a ponernos de acuerdo en una política que no está escrita en el Pacto de Mayo: cuidar lo nuestro para defender la industria y el trabajo”, aseguró Kicillof este jueves durante la apertura de IndustrializAR 2024 en la localidad bonaerense de Pilar, donde gobierna el peronista Federico Achával .

Kicillof con Achával.jpg

Además, el gobernador dijo que en el documento que el Gobierno suscribirá el 9 de julio junto a mandatarios provinciales, sindicalistas y ex presidentes “no se hace ninguna mención a fomentar la producción y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”. “Nosotros no vamos a firmar algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo”, enfatizó.