La recesión serrucho de Javier Milei: sube la actividad primaria, caen la construcción, el comercio y la industria

Lo bueno: parece haber llegado a su fin la fase más aguda de la megarrecesión generada por la necesidad de Javier Milei y Toto Caputo de estabilizar la economía, pero agravada por la desmesurada devaluación de diciembre y la dureza de sus hachazos al gasto público. Lo malo: la recuperación no toma un rumbo claro y, siempre que no se manque por las fragilidades financieras del programa, no parece por ahora destinada a ser potente. El Presidente, predicador de un fiscalismo radical que considera la solución de todos los males, se sienta, espera y reza para que su obra tenga final feliz.