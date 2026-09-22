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EXPO GANADERA

La Liga de Intendentes, con agenda agro: junto a Wado de Pedro recorrió la Semana Angus en Cañuelas

El espacio territorial que reúne a jefes comunales peronistas busca ampliar vínculos con productores y referentes de la economía bonaerense.

La Liga de Intendentes en la expoagro de Cañuelas.&nbsp;

La Liga de Intendentes en la expoagro de Cañuelas. 

La Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires sumó una nueva escala a su agenda política: el agro. El espacio recorrió este martes la Semana Angus de la Primavera en Cañuelas, junto al senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, en una actividad que combinó producción, vínculos territoriales y construcción política.

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Macarena Ramírez

La jornada comenzó con una reunión en el Municipio de Cañuelas y continuó con una recorrida por el Centro de Remates y Exposiciones Angus, donde los dirigentes mantuvieron conversaciones con productores. El encuentro puso sobre la mesa la necesidad de generar mejores condiciones para el sector, tanto para garantizar el abastecimiento del mercado interno como para ampliar las oportunidades de exportación.

Recorrida de los intendentes por el Centro de Remates y Exposiciones Angus.

Recorrida de los intendentes por el Centro de Remates y Exposiciones Angus.

La actividad también funcionó como una señal de apertura de la Liga hacia un sector que ocupa un lugar central en la economía bonaerense. El grupo de intendentes viene desarrollando una serie de encuentros con dirigentes de distintos espacios políticos, con el eje puesto en la producción y el empleo y con la mirada puesta en la construcción de una alternativa nacional para 2027.

Una foto con distintos sectores

De la actividad participaron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza), junto a la anfitriona Marisa Fassi y el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta. También participaron el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

La presencia de Wado de Pedro sumó además una figura de peso del peronismo nacional a una agenda que los intendentes vienen utilizando para ampliar interlocutores. El senador compartió la recorrida por la exposición y las conversaciones con productores, en una actividad que tuvo al agro como punto de encuentro.

Reuni&oacute;n con Wado de Pedro.

Reunión con Wado de Pedro.

La Liga está integrada además por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Federico Achával (Pilar).

El recorrido por Cañuelas se inscribe así en un movimiento más amplio del grupo de intendentes: construir una agenda que trascienda los problemas estrictamente municipales y posicionarse como actor dentro de la discusión sobre el futuro del peronismo y la oferta electoral de 2027.

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