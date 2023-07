Finalmente, la investigación penal quedó en manos de la fiscal Ana Medina, quien solicitó la elevación a juicio que fue avalada por el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio y confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata.

El expediente

El 14 de diciembre de 2017, mientras se desarrollaba la sesión en la Legislatura provincial, trabajadores del Banco Provincia marcharon en rechazo a la sanción de la reforma jubilatoria para los empleados de la entidad, que figuraba en el temario de proyectos a tratar.

En ese marco, los manifestantes fueron reprimidos por personal policial. Secco, que estaba en la marcha, intentó detener el ataque, juntó cartuchos detonados e ingresó al recinto agitando entre sus manos los proyectiles de posta de goma y gases lacrimógenos disparados contra los trabajadores bancarios.

Ese incidente generó la apertura de la causa. Tras ser imputado, Secco brindó una conferencia de prensa en la que acusó al entonces oficialismo provincial de Juntos por el Cambio de pretender "llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos" en las elecciones legislativas de ese año.

axel kicillof mario secco.jpeg

Ese día, el alcalde ensenadense insistió en que se trata de "una causa armada" en su contra y que la entonces gobernadora María Eugenia Vidal quería verlo "preso" para "mandarles un mensaje a todos los intendentes peronistas".

"Están tratando de disciplinar a la dirigencia", aseveró el Jefe Comunal, quien reconoció, no obstante, no haber entrado quizás "de una manera correcta" al recinto de sesiones de la Legislatura provincial.

"Es mentira que yo rompí una reja, tal vez no entré de una manera correcta; los diputados me invitaron a entrar a la legislatura y yo entré rodeado de los legisladores", detalló el intendente kirchnerista.

Mario Secco y Cristina Fernández de Kirchner.jpg

En este sentido, remarcó que, "evidentemente, es una causa armada, algo que no sucedió" porque -según explicó- él no interrumpió la sesión "sino que los legisladores estaban en cuarto intermedio".

"Lo que quieren es meter preso a un intendente; quieren llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos", disparó Secco. Y también sentenció que la entonces mandataria provincial "no me puede disciplinar, no me puede condicionar. Lo mío es ideológico. No me pudieron ganar en las urnas. No me pudieron encontrar nada, me hicieron más auditorías que al Banco Nación", aseveró entonces.

La denuncia fue impulsada, entre otros, por el entonces titular de la cámara baja, el diputado vidalista Manuel Mosca.

Los fundamentos

El fiscal de juicio Jorge Paolini se opuso al dictado de la prescripción por entender que Secco sigue siendo funcionario público. Tras analizar los pedidos de las defensas los jueces concluyeron que “ninguna de las conductas” de Secco “se vinculan con el ejercicio de la función pública”.

“Los hechos que se describen en la provisoria imputación del requerimiento fiscal, resultan ajenos al ejercicio de las funciones públicas vinculadas a la titularidad del Poder Ejecutivo Municipal que detenta el nombrado” Secco.

Para el juez Claudio Bernard, autor del voto unánime “los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública necesaria y lógicamente deben importar conductas llevadas a cabo en el ejercicio abusivo de la función pública; es decir, delitos propios de los funcionarios públicos, vinculados al desempeño de la tarea para la que se encuentran designados, nombrados o electos. Va de suyo, que los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, exigen ser consumados en el particular contexto funcional de la actividad pública propia del sujeto activo”. Los jueces entendieron que el ingreso de Secco en la Legislatura no forman parte de su función pública.

La resolución dictada por el juez Bernard junto a sus pares Ezequiel Medrano y Carmen Palacios Arias fue festejada en suelo ensenadense.