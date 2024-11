Gremios: gastronómicos del norte bonaerense, en estado de alerta y movilización contra la firma Aramark

Además, aclaró que el gremio "siempre ha actuado responsablemente atendiendo algo básico y fundamental como es que si el operario no come bien, como corresponde en tiempo y forma, la fábrica no produce, por eso no han tenido paros ni demoras por décadas".

También subrayó "la gran preocupación" de los trabajadores "por los cambios que se plantearían en relación con el servicio de comedor" y calificó de "alarmante" esta posible decisión, "más aún cuando es una empresa manejada desde el exterior y sin capacidad de decisión inmediata en nuestro país ante eventuales conflictos".