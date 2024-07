A 30 años del atentado a la AMIA, ¿dónde están las feministas?

Las mujeres feministas no defienden terroristas

"No fueron suficiente las mujeres mutiladas para que las feministas extendieran su sororidad cuando se trata de judías", sostuvo Amos Linetzky. ¿En qué se basa para semejante afirmación? No contento con eso, y siempre haciendo referencia al ataque del 7 de octubre, agregó: "Quizás las Ni Una Menos tengan una letra chica que no leímos y dice 'salvo que sea judía'". Como mencioné un párrafo atrás, no todas las feministas pensamos lo mismo. Me tomo un momento para hacer pedagogía: Ni Una Menos tuvo un grupo organizador y luego se transformó en un movimiento imparable y diverso. Igual que los feminismos son muchos y a veces convergentes. Otras veces, no. Con todo, definitivamente ningún feminismo –o lo que muchas feministas entendemos por feminismos- defiende un atentado terrorista.