Esa editorial no fue casual: las elecciones en Boca entraron hace rato en la disputa macropolítica que implica el ballotage del 19 de noviembre. Fue el propio Macri quien intentó instalarlo luego de sellar la alianza con Javier Milei: “En la noche de la reunión Milei me dijo: ‘Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que había perdido desde que Riquelme es presidente'", declaró. Hasta Daniel Angelici, que en todo este año no homologaba a Ibarra, cerró filas en las últimas semanas.

La impronta libertaria, así como el relato comunicacional y político, se traducen en algunas personas que buscan llevar a Ibarra a la presidencia de Boca y a Milei a la Casa Rosada, como Artana –validado públicamente por el candidato para integrar un eventual gobierno– o Alifraco, referente de la Agrupación Superboca, parte del MID en la Ciudad de Buenos Aires y recientemente elegido como legislador porteño por La Libertad Avanza.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjfnosiglia%2Fstatus%2F1720574280277061895&partner=&hide_thread=false Desde el 2000 @BocaJrsOficial jugó 7 finales de la @Libertadores. Nunca salió a la cancha con tantos jugadores surgidos de las inferiores como lo hará mañana en el Maracaná (5). Eso también es historia. Vamos Boca carajo! @porunbocamejor pic.twitter.com/i6gnzGrTGd — Juan F. Nosiglia (@jfnosiglia) November 3, 2023

Del lado de Riquelme ahora saben que tienen que digerir la derrota y poner en valor una gestión que, en fútbol, fortaleció como ninguna otra a las divisiones inferiores del club. Lo enfatizó esta semana Juan Nosiglia, una de las alianzas estratégicas que trazó la dupla Ameal-Riquelme para ganarle al macrismo en 2019. “Desde el 2000 Boca jugó siete finales de la Libertadores. Nunca salió a la cancha con tantos jugadores surgidos de las inferiores como lo hará en el Maracaná. Eso también es historia”, tuiteó Nosiglia. “En Boca, como en el país, también está esa minoría que tiene grabado a fuego el ‘cuanto peor mejor’ y especulan con las derrotas para presentarse”, le dijo, a Letra P, Pablo Abbatangelo, de la Agrupación La Bombonera.

El cierre de listas será el 14 de noviembre y, aunque probablemente haya otros espacios, el escenario está polarizado y dominado por el riquelmismo y el macrismo. Casi un mosaico del país. ¿Román encabezará la lista o seguirá conduciendo desde una segunda o tercera ubicación en la boleta? ¿Macri será candidato a vice de Ibarra? Cerca de 98 mil personas están habilitadas a votar. Son 14 mil más que en 2019. Un número que podría ser el de una ciudad importante, pero que en términos reales, representa mucho más que eso.