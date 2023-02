Felipe Miguel cruzó a Bullrich por las pistolas Taser

“CABA ya decidió usar las Taser. Hace más de dos años las compramos, pero el Gobierno nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas”, publicó Miguel en un hilo de Twitter.

“Repito: no es un tema de decidir usarlas, sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar”, remarcó Miguel, quien adjuntó en su publicación un breve video donde Bullrich pide a Larreta que “tome la decisión” de utilizarlas.

https://twitter.com/FelipeMiguelBA/status/1628066382301523971 CABA ya decidió usar las taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. https://t.co/zPyGVARTCp — Felipe Miguel (@FelipeMiguelBA) February 21, 2023

“En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito”, indicó Bullrich en una entrevista con el canal A24.