La convocatoria para el 10 de marzo del año que viene fue informada por el propio Bordet, presidente del Consejo Provincial, quien avisó al mismo tiempo que no competiría por la renovación de su cargo partidario. “Hay personas muy valiosas capaces de producir renovaciones en nuestra fuerza política de cara al futuro”, sostuvo. La nueva era del peronismo entrerriano encuentra al ex mandatario cumpliendo funciones como legislador nacional, lejos de la cotidianeidad de su tierra. El corrimiento del principal líder provincial abre interrogantes sobre el perfil de la nueva conducción y permite especular sobre el estilo de liderazgo y los equilibrios internos para la nueva etapa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbordet%2Fstatus%2F1738272168574661035&partner=&hide_thread=false El PJ de Entre Ríos tendrá elecciones partidarias en marzo. Elevamos a la Justicia Electoral el cronograma para la realización de las elecciones partidarias, habilitando el proceso de afiliación hasta principios de febrero. pic.twitter.com/32TLhPQjn5 — Gustavo Bordet (@bordet) December 22, 2023

Entre los nombres que suenan para la sucesión, aparece el de Adán Bahl. Ex intendente de Paraná y ex candidato a gobernador, perdió por menos de dos puntos con Frigerio y esa acotada diferencia lo convirtió en uno de los más sólidos para encarar el liderazgo opositor. En el llano desde el 10 de diciembre, anunció que volvía a la actividad privada pero que no dejaría de hacer política. “¿Qué va a hacer el día después del 10 de diciembre?”, le preguntaron entonces. “Por lo pronto retomar la profesión, seguramente, y ayudar. No me imagino en un cargo municipal ni provincial”, respondió.