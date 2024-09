Entre Ríos: Rogelio Frigerio vuelve a la Corte con otra demanda contra la Casa Rosada

No hay antecedentes de judicialización anterior al gobierno de Frigerio y en la Casa Gris están convencidos de que lo que no se judicializa se pierde. La vía política no resultó en gestiones anteriores y, por eso, esta no es la primera demanda que Frigerio presenta contra Milei. A pesar de su alineamiento político, aseguran que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por conseguir lo que, entienden, le corresponde a la provincia. En esa línea, aparece este nuevo reclamo por el cálculo de excedentes, que se suma a los presentados en abril y que también incluyó la deuda de la ANSES por la Caja de Jubilaciones.