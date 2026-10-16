El llamado a licitación del voto electrónico en Neuquén alimenta la hipótesis de un adelantamiento electoral

La provincia implementó el voto electrónico en 2019. En la ciudad de Neuquén funciona desde 2015.

El gobierno de Neuquén publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública para la contratación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) que se utilizará en las elecciones de 2027. Aunque Rolando Figueroa guarda reserva sobre el cronograma, la puesta en marcha del trámite administrativo reaviva la sospecha de que la votación será en el verano.

El sistema de voto electrónico desembarcó en Neuquén en 2015 en las elecciones municipales. Desde 2019 se implementa en toda la provincia. El Grupo MSA es el único que ha brindado el servicio.

La ley no estipula en qué momento debe llamarse a licitación: ha habido ocasiones en que se ha hecho una vez conocida la fecha de los comicios y en otras oportunidades, como esta, antes de saberla.

Sin embargo, desde hace semanas el "rum-rum” político en la oposición es que el gobernador tendría intenciones de realizarla el 14 de febrero , el fin de semana posterior al feriado de Carnaval, y previo a la Fiesta Nacional de la Confluencia. En caso de que se concrete debería oficializar el decreto de convocatoria como máximo en noviembre .

La hipótesis altera la gimnasia de la política neuquina. Históricamente, las elecciones provinciales se celebraron en los meses de marzo, abril o junio , pero jamás en una fecha tan temprana del calendario, lo que acorta los tiempos de armado de las listas.

Los detalles de la contratación del sistema en Neuquén

La apertura de los sobres con las ofertas será el jueves 22 de octubre, a las 10. El precio estimado es de $6.100 millones.

En las elecciones de 2025 hubo 581.437 electores en condiciones de votar, por lo que el número podría incrementarse y trepar a los 600.000.

En los comicios provinciales se elige la categoría de gobernador-vice, se renuevan las 35 bancas en la Legislatura, además de intendencias, concejos deliberantes, comisiones de fomento, comisiones municipales y consejeros escolares.

Son pocos los municipios excluidos de este esquema por mandato de sus Cartas Orgánicas. Rincón de los Sauces y Plottier votan en septiembre, Villa La Angostura lo hace en octubre —en paralelo a las nacionales— y Plaza Huincul debe convocar de forma desdoblada.