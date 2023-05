El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se enteró después de su par de Gobierno, Jorge Macri, que no sería el candidato del PRO para suceder al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La forma en la que le llegó la mala noticia le molestó, pero en todas las conversaciones que mantuvo después de conocerla excusó al alcalde al afirmar que “piensa puramente en la elección nacional”. De esta forma, el médico no llegó a probarse un traje de candidato que, paradójicamente, hasta hace poco no quería usar.