1 de marzo de 2026
APERTURA DE SESIONES

Todas las fotos de la presentación de Javier Milei en el Congreso

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 1/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 2/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 3/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 4/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 5/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 6/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 7/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 8/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 9/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 10/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 11/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 12/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 13/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 14/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 15/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 16/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 17/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 18/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 19/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 20/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 21/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 22/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 23/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 24/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026. Foto 25/25

Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026.

Victoria Villarruel le gana la posición a Karina Milei, durante el ingreso del Presidente al recinto de la Cámara de Diputados. 
APERTURA DE SESIONES

La sacó con el cuerpo: el empujón reglamentario de Villarruel a Karina Milei
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, crítico del gobierno nacional en su discurso inaugural legislativo. FOTO: www.radiokermes.com
APERTURA DE SESIONES

Ziliotto hace equilibrio desde La Pampa: denuncia el abandono de Milei, pero se abre a negociaciones

Javier Milei se traslada al Congreso.
APERTURA DE SESIONES

1M en tiempos de guerra: Milei llegó al Congreso con pocos fans y por calles fuertemente militarizadas

milei, durisimo contra el kirchnerismo: manga de asesinos y chorros
APERTURA DE SESIONES

Milei, durísimo contra el kirchnerismo: "Manga de asesinos y chorros"

Martín Llaryora ve a Javier Milei con pies de barro
Fernet con rosca

Llaryora ve a Milei con pies de barro