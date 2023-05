La oposición se hizo su festín mensual con la inflación descontrolada

"La inflación 'psicológica' de abril fue de 8,4 %. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no!", escribió la presidenciable Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter, y agregó: "El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos".

Otro presidenciable de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, le hizo notar al primer mandatario que la inflación no es un dato que surja de la fantasía popular. "No está en tu imaginación, es real", marcando en mayúsculas la última palabra. "Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro", lamentó, y auguró lo que la coalición opositora hará de llegar a la Casa Rosada: "Esto vamos a cambiar".