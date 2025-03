FMI: el DNU de Javier Milei prevé un "perdón" de u$s12.000 millones por cuatro años

El beneficio de postergar pagos

Durante el plazo, el alivio sería de poco más de u$s12.000 millones, según estimaciones de consultora Eco Go y quedaría pagar sólo los intereses por alrededor de u$s9.000 millones.

Son pagos contemplados en el EFF de 2022, que comenzaban a contar desde 2026 hasta 2032.

Entre 2032 y 2035 habrá que devolver la suma pospuesta y el monto que el FMI decida prestarle a Caputo y su equipo económico este año. El problema lo heredará el próximo gobierno y, en caso de que La Libertad Avanza sea reelegida, le da tiempo y aire para renegociar.

En qué consiste el pago de las Letras Intransferibles

El foco del DNU está en la situación patrimonial del Central: las Letras Intransferibles (LI) que, con los giros del Fondo, el Gobierno buscará pagar para sanear el balance del BCRA.

Se trata de papeles de deuda emitidos en 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner por las que el Tesoro, en ese entonces, recibió dólares de parte de la autoridad monetaria.

Ahora, buscará devolverlos y así cambiar de acreedor (de la entidad que dirige Santiago Bausili al Fondo) lo que implica una mayor exposición al organismo internacional.

Según la estimación de la consultora de Marina Dal Poggetto, el stock de este tipo de activos asciende a u$s69.231 millones, aunque a valor de mercado (33 centavos de dólar) esas letras equivalen a unos u$s23.161 millones. Esta última cifra es la que intentará cubrir Milei, pero no del todo.

Según los considerandos del decreto el objetivo es "cancelar de manera urgente una parte sustancial de la deuda" para mejorar la liquidez de las reservas internacionales.

Las Letras se pagarán en orden "cronológico", dice el decreto, y la primera es por u$s12.756 millones y tiene fecha de vencimiento el 1° de junio de 2025.

Testeo al capital político de Javier Milei

Fuentes que participaron en negociaciones anteriores con la entidad que dirige Kristalina Georgieva coinciden en que, vía Congreso, el Fondo evaluará la apuesta (dinero) que hará sobre una administración libertaria que está a meses de una elección. Es decir: cuánto dinero inyecta en una economía sin dólares y con la decisión oficial de sostener el tipo de cambio barato.

"Lo que le importa es cuanto van a usar para intervenir el mercado de cambios y cuanto le van a pedir que dejen clavado en las reservas", planteó un exfuncionario.

"Una vez que el DNU pase por el trámite legislativo, el Fondo podría dar más precisiones del entrelineado del texto publicado en el Boletín Oficial", estimó la fuente.

Otro ex integrante del Ministerio de Economía planteó que el decreto "no asegura que tengan el programa aprobado afuera, pero es una condición necesaria para que el FMI lo trate. Si hay rechazo el FMI no va a poder desembolsar porque corre riesgos de litigio".