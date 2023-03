Estatización de YPF: una jueza de EEUU falló a favor de fondos buitres contra Argentina

La jueza Loretta Preska , integrante de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló este viernes en contra de la Argentina y a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park en una demanda por la expropiación de la petrolera YPF . Ambos grupos reclamaban que -al momento de la estatización del 51% de la empresa en 2012- el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la firma y no sólo por una parte.

"Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, así que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, hay que destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes, como que se fije el valor de la compensación", indicaron fuentes cercanas a la petrolera.