El Círculo Rojo pidió reglas claras a los presidenciables en su casting 2023

"Sabe lo que tiene que hacer", dijo un empresario automotriz a Letra P a la salida de la sala de conferencias del hotel Alvear apenas Sergio Massa terminó de contar que el FdT no debería disputar internas y le dejó al Círculo Rojo una promesa de certidumbre y ejecución. Otras respuestas del ministro de Economía a los reclamos privados dejaron sabor a poco: a diferencia de los demás presidenciables que se subieron al mismo escenario, el titular de la cartera económica evitó referirse al déficit fiscal y a una eventual simplificación del tipo de cambio. El primer puesto del aplausómetro se lo llevó la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich , y sus comentarios con ironía. Pero no fue la que más confianza depositó el auditorio pensando en la factibilidad de su plan económico de shock.

Las figuras con aspiraciones, tanto del oficialismo como de la oposición, se presentaron ante el mundo empresarial en el evento Amcham Summit de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que comenzó con una dura premonición de su presidente y titular en Argentina del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujín , sobre estar al borde de "una nueva crisis". La frase pareció no causar sorpresa.

"La crisis ya existe. Este Gobierno no tiene el resto político para regenerar una nueva propuesta económica. La pelota la tiene el próximo y dependerá de la capacidad de ejecución que tenga", deslizó un CEO en los pasillos del hotel de Puerto Madero. Fue después de que la titular del PRO de licencia, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli ; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , disertaran sobre casi los mismos temas ante un auditorio que los escuchó a sala llena: reforma laboral, tipo de cambio, orden fiscal y político. Los discursos fueron en tonos esperados por el empresariado que sintetizaron como “explosivo" lo de Bullrich - que causó risas cómplices -, “moderado" lo de Larreta y "más de lo mismo" para el caso del exgobernador bonaerense. Javier Milei no respondió a la invitación del Círculo Rojo.

En un sondeo informal de LetraP , la mayoría apoyaría una candidatura del ministro de Economía, so pretexto de creer que es quien puede llevar a cabo de forma "efectiva" las reformas estructurales que la Argentina, por contar con apoyo político del peronismo. Entre el alcalde porteño y Bullrch, los empresarios no vislumbraron demasiada diferencia. "Con Patricia las modificaciones pueden darse a corto plazo, pero con mayores consecuencias. Con Larreta habrá algo más de moderación. La diferencia es el PJ y la gobernabilidad que te da ese armado", dijo a este medio un CEO que tiene vínculo con gran parte de los actores del Círculo Rojo.

A pesar de los pronósticos, el escenario económico en la previa electoral es de incertidumbre. El director ejecutivo de Argencon, Luis Galeazzi , planteó que "además de arreglar la macroeconomía tiene que haber un programa activo de verticales económicas más potentes". "Como sector exportador, deseamos que la brecha cambiaria se resuelva lo antes posible, bloquea el crecimiento y nuestra preocupación es que cada candidato lo tenga como prioritario. Es difícil que se pueda hacer si no hay una corrección cambiaria", advirtió.

El CEO de Amcham Argentina, Alejandro Díaz, enumeró dos momentos que pueden comenzar a clarificar el contexto: "Los negocios están en un momento wait and see (esperar y ver). Hoy, a diferencia del 2015 o 2019, no están definidos los candidatos y por eso es clave junio. Por el cierre de listas (será el 24) y porque esperamos tener noticias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Otros hombres y mujeres de negocios prefirieron mantener el anonimato. "Estamos esperando ver qué pasa con los desembolsos, aunque sabemos que es pan para hoy hambre para mañana. Necesitamos los dólares. Las importaciones de insumos están paralizadas", dijo por lo bajo un empresario de la energía. "Las medidas que se tomen van a ser antipáticas, por ejemplo, achicar el gasto público para reducir el déficit y sincerar la economía. Qué el dólar sea uno, en un proceso paulatino, pero uno solo", afirmaron otras voces a Letra P.