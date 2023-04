Economía 2023: los estragos de una cadena de pesadas herencias

Los choques en cadena, como todos los dramas colosales, no tienen una única causa, sino que responden a una sumatoria de errores concurrentes; esa es la situación de la Argentina. El momento es difícil y el mediano plazo luce desafiante en modos de los que, tal vez, todavía no seamos del todo concientes. ¿Esto es así por la mala praxis de sucesivas administraciones en materia de manejo macroeconómico, lo que se expresa en una inflación desquiciante y en una pobreza asombrosa para nuestra memoria histórica? ¿Es el aluvión de deuda que Mauricio Macri nos dejó a nosotros y a nuestra descendencia? ¿Es acaso la deuda que hasta ahora permanecía oculta y recién empezamos a ver, la que surgió de la manipulación del INDEC, un “crimen” que se revela no tan perfecto como se pensaba para ahorrar el pago de los cupones PBI que surgieron de la renegociación llevada a cabo durante la administración de Néstor Kirchner? Todo eso y más. He ahí el choque en cadena.