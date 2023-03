Desdoblar o no desdoblar, esa es la cuestión

Spoiler: eso no está ni en el horizonte del Ministerio de Economía ni en el del Banco Central. ¿De dónde salió entonces la idea? Fuentes del propio oficialismo la atribuyen a Antonio Aracre, ex-Syngenta y actual jefe de Gabinete de Asesores del presidente Alberto Fernández. ¿Aracre se corta solo? No. Simplemente trasciende lo que dice en la interna, una postura que no es solo suya y que hasta podría tener sus ventajas. El problema son las contras…