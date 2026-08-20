Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
COMBO DE BUENAS NOTICIAS

Mes ideal para Javier Milei: la economía creció 2,7% y los salarios le ganaron a la inflación en junio

Vaca Muerta, agro y pesca empujaron la actividad. La paritaria universitaria explica el salto de los sueldos públicos. Julio dejó superávit comercial récord.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Javier Milei y Toto Caputo celebraron los datos del INDEC

Javier Milei y Toto Caputo celebraron los datos del INDEC

En junio, la economía le dio dos buenas noticias a Javier Milei: la actividad creció 2,7% interanual y 0,8% frente a mayo, mientras los salarios aumentaron 2,9% y superararon a la inflación de ese mes. Los datos del INDEC entusiasmaron al Presidente y al ministro Toto Caputo.

Notas Relacionadas
Los mercados le meten presión a Toto Caputo
EL AJUSTE SE MUERDE LA COLA

Riesgo país al alza: los mercados ven que la economía no repunta y el superávit fiscal ya no les alcanza

Por 
Letra P | Lorena Hak
Lorena Hak

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró que 12 de los 15 sectores crecieron contra junio de 2025. Pesca encabezó la tabla, con un salto de 247,6%, mientras Explotación de minas y canteras avanzó 15,6%.

Vaca Muerta, el agro y la pesca empujaron la actividad

La minería fue, además, el rubro con mayor incidencia positiva sobre el índice. Junto con Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6% interanual, aportó 1,1 puntos porcentuales al avance general. Allí pesó el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los motores que el Gobierno exhibe como fuente de dólares y crecimiento.

El desempeño encontró contrapesos. Administración pública y defensa retrocedió 1,5%; Electricidad, gas y agua, 0,4%; y Enseñanza, 0,1%. Los tres sectores restaron una décima al resultado interanual. En términos mensuales, sin embargo, el EMAE rebotó 0,8% después de la caída registrada en mayo.

Milei celebró el informe con su estilo habitual en X. “ACTIVIDAD VOLANDO”, escribió, antes de cargar contra periodistas y economistas críticos. También destacó que la mayoría de los sectores mostraron avances y reivindicó como objetivo de su política económica la reducción del peso de la actividad estatal.

Caputo puso el foco en otro indicador: la tendencia-ciclo creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de expansión. Según el ministro, se trató del período positivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011. También resaltó los aportes de minería, agro, pesca, industria, comercio y construcción.

Los salarios superaron a la inflación

El segundo dato que alimentó la celebración oficial llegó por el lado de los ingresos. El índice de salarios subió 2,9% en junio, por encima del aumento de precios de ese período. En 12 meses, acumuló un incremento de 35,7%, mientras desde diciembre de 2025 el avance alcanzó 18,5%.

El comportamiento fue dispar. Los salarios privados registrados aumentaron 1,9% mensual y quedaron debajo del IPC. Los públicos escalaron 3,4% y los informales, 4,4%. El salto estatal tuvo una explicación puntual: el acuerdo salarial alcanzado el 10 de junio para el personal de las universidades nacionales elevó el índice general del sector público, aunque tanto el resto de la administración pública nacional como los estatales provinciales perdieron contra los precios. La medición del salario no registrado tiene cinco meses de rezago, está discutida metodológicamente y solo es celebrada por Milei.

El economista Tomás Amerio, de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que el número dejó señales mixtas. Destacó la convergencia de los sectores registrados en torno al 29% y 30% interanual, pero también señaló que el privado formal profundizó su desaceleración mensual, después de avanzar 4%, 2% y 1,9% durante los últimos tres registros.

La consultora C-P marcó, sin embargo, que la mejora de junio no se consolidó. Según su relevamiento, en julio los salarios negociados en convenios colectivos perdieron poder adquisitivo. La firma sostuvo que, durante los cuatro meses previos, los ingresos reales del sector privado alternaron recuperaciones y caídas, con una tendencia general al estancamiento.

El diagnóstico apunta a una pauta salarial cercana al 2% mensual, en línea con una inflación que se mantuvo en esa zona. C-P señaló además que el índice de salarios privados permaneció 4,2% por debajo de enero de 2025, mientras que el salario efectivo medido por SIPA acumuló una contracción de 5,5% en el mismo período.

La consultora también encendió una luz de alerta sobre el mercado laboral. Los asalariados privados registrados acumularon 12 meses consecutivos de caída, mientras las contrataciones se ubicaron en niveles comparables con 2002 y los despidos mostraron una fuerte suba. Para C-P, la crisis del empleo formal entre 2023 y 2026 superó a la de 2018-2019.

La lectura sobre el nivel de actividad también pidió cautela. El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Diego Piccardo, señaló que el INDEC revisó a la baja los meses anteriores. Con la nueva serie, el segundo trimestre terminó 0,9% por debajo del primero y dejó un arrastre estadístico de 1,2% para 2026.

Julio y la balanza comercial récord

El combo oficial incorporó además un tercer dato, correspondiente a julio. Las exportaciones alcanzaron u$s 8854 millones, con una suba interanual de 14,1%, mientras las importaciones totalizaron u$s 6739 millones y cayeron 1,7%. El saldo fue positivo en u$s 2115 millones, récord histórico para ese mes.

Caputo también festejó ese resultado en X. Destacó que las ventas externas de combustibles y energía aumentaron 97,8% interanual, las manufacturas de origen industrial 11,2% y las agropecuarias 4,9%. Los productos primarios, en cambio, retrocedieron 0,6%.

Los datos conforman una postal favorable para la Casa Rosada después de meses de actividad irregular. Milei encontró argumentos para defender su programa, aunque los economistas mantuvieron reparos sobre la fortaleza de la recuperación. La apuesta oficial quedó puesta en que el repunte de junio puede sostenerse y transformarse en crecimiento durante el segundo semestre.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei, en Wall Street. LOs mercados le muestran los dientes.
SORDOS RUIDOS EN WALL STREET

Milei y los mercados velan las armas

Los bonos argentinos volvieron a caer y el riesgo país roza los 500 puntos. La batalla contra el dólar, fetiche presidencial y ¿verdugo de la reelección?
José Luis Daza, viceministro de Caputo, en IDEA Rosario.
ELIJO CREER

Lo que dejó IDEA en Rosario: el Círculo Rojo se aferró al rumbo de Milei y le da tiempo al plan económico

El encuentro mostró a un empresariado alineado con el modelo, con dosis de entusiasmo. Contraste entre el escenario y los pasillos. El ajuste, pasado y futuro.

Las Más Leídas

Más Sobre Región Patagonia

También te puede interesar

Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad. 
LA PULSEADA EN EL CONGRESO

Passalacqua presentará su bloque con Sáenz y busca nuevos aliados para manejar el cuórum en Diputados

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei en el Council of the Americas. 
OPERATIVO REELECCIÓN

Con discurso de puño y letra, volvió el Milei original

Por  Pablo Lapuente
Cumbre federal en La Plata: Axel Kicillof siembra en terreno fértil y suma aliados para 2027
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Encuentro peronista en La Plata: Kicillof siembra en terreno federal y suma aliados de abajo hacia arriba

Por  Macarena Ramírez
Fernando Cerimedo, operador estrella de la campaña 2023 de Javier Milei, ahora detenido en Bolivia bajo cargos gavísimos.
LA PATRIA GRANDE ULTRA

De Bolsonaro y Milei a Rodrigo Paz y la cárcel: el método y los caminos de Cerimedo

Por  Marcelo Falak