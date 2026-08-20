Mes ideal para Javier Milei: la economía creció 2,7% y los salarios le ganaron a la inflación en junio

En junio, la economía le dio dos buenas noticias a Javier Milei : la actividad creció 2,7% interanual y 0,8% frente a mayo, mientras los salarios aumentaron 2,9% y superararon a la inflación de ese mes. Los datos del INDEC entusiasmaron al Presidente y al ministro Toto Caputo .

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró que 12 de los 15 sectores crecieron contra junio de 2025 . Pesca encabezó la tabla, con un salto de 247,6%, mientras Explotación de minas y canteras avanzó 15,6%.

La minería fue, además, el rubro con mayor incidencia positiva sobre el índice. Junto con Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6% interanual, aportó 1,1 puntos porcentuales al avance general. Allí pesó el desarrollo de Vaca Muerta , uno de los motores que el Gobierno exhibe como fuente de dólares y crecimiento.

El desempeño encontró contrapesos. Administración pública y defensa retrocedió 1,5%; Electricidad, gas y agua, 0,4%; y Enseñanza, 0,1%. Los tres sectores restaron una décima al resultado interanual. En términos mensuales, sin embargo, el EMAE rebotó 0,8% después de la caída registrada en mayo.

Milei celebró el informe con su estilo habitual en X. “ACTIVIDAD VOLANDO”, escribió, antes de cargar contra periodistas y economistas críticos. También destacó que la mayoría de los sectores mostraron avances y reivindicó como objetivo de su política económica la reducción del peso de la actividad estatal.

ACTIVIDAD VOLANDO

Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía.

Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado.

MAGA! https://t.co/lZpIj9s0nb — Javier Milei (@JMilei) August 20, 2026

Caputo puso el foco en otro indicador: la tendencia-ciclo creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de expansión. Según el ministro, se trató del período positivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011. También resaltó los aportes de minería, agro, pesca, industria, comercio y construcción.

Los salarios superaron a la inflación

El segundo dato que alimentó la celebración oficial llegó por el lado de los ingresos. El índice de salarios subió 2,9% en junio, por encima del aumento de precios de ese período. En 12 meses, acumuló un incremento de 35,7%, mientras desde diciembre de 2025 el avance alcanzó 18,5%.

El comportamiento fue dispar. Los salarios privados registrados aumentaron 1,9% mensual y quedaron debajo del IPC. Los públicos escalaron 3,4% y los informales, 4,4%. El salto estatal tuvo una explicación puntual: el acuerdo salarial alcanzado el 10 de junio para el personal de las universidades nacionales elevó el índice general del sector público, aunque tanto el resto de la administración pública nacional como los estatales provinciales perdieron contra los precios. La medición del salario no registrado tiene cinco meses de rezago, está discutida metodológicamente y solo es celebrada por Milei.

Ups!

De qué se van a dibujar los periodistas ensobrados, los econochantas y los políticos demagogos repetidores de relatos estúpidos?

CIAO! https://t.co/1ZDvjMLhAA — Javier Milei (@JMilei) August 20, 2026

El economista Tomás Amerio, de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que el número dejó señales mixtas. Destacó la convergencia de los sectores registrados en torno al 29% y 30% interanual, pero también señaló que el privado formal profundizó su desaceleración mensual, después de avanzar 4%, 2% y 1,9% durante los últimos tres registros.

La consultora C-P marcó, sin embargo, que la mejora de junio no se consolidó. Según su relevamiento, en julio los salarios negociados en convenios colectivos perdieron poder adquisitivo. La firma sostuvo que, durante los cuatro meses previos, los ingresos reales del sector privado alternaron recuperaciones y caídas, con una tendencia general al estancamiento.

El diagnóstico apunta a una pauta salarial cercana al 2% mensual, en línea con una inflación que se mantuvo en esa zona. C-P señaló además que el índice de salarios privados permaneció 4,2% por debajo de enero de 2025, mientras que el salario efectivo medido por SIPA acumuló una contracción de 5,5% en el mismo período.

La consultora también encendió una luz de alerta sobre el mercado laboral. Los asalariados privados registrados acumularon 12 meses consecutivos de caída, mientras las contrataciones se ubicaron en niveles comparables con 2002 y los despidos mostraron una fuerte suba. Para C-P, la crisis del empleo formal entre 2023 y 2026 superó a la de 2018-2019.

La lectura sobre el nivel de actividad también pidió cautela. El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Diego Piccardo, señaló que el INDEC revisó a la baja los meses anteriores. Con la nueva serie, el segundo trimestre terminó 0,9% por debajo del primero y dejó un arrastre estadístico de 1,2% para 2026.

Julio y la balanza comercial récord

El combo oficial incorporó además un tercer dato, correspondiente a julio. Las exportaciones alcanzaron u$s 8854 millones, con una suba interanual de 14,1%, mientras las importaciones totalizaron u$s 6739 millones y cayeron 1,7%. El saldo fue positivo en u$s 2115 millones, récord histórico para ese mes.

Caputo también festejó ese resultado en X. Destacó que las ventas externas de combustibles y energía aumentaron 97,8% interanual, las manufacturas de origen industrial 11,2% y las agropecuarias 4,9%. Los productos primarios, en cambio, retrocedieron 0,6%.

Los datos conforman una postal favorable para la Casa Rosada después de meses de actividad irregular. Milei encontró argumentos para defender su programa, aunque los economistas mantuvieron reparos sobre la fortaleza de la recuperación. La apuesta oficial quedó puesta en que el repunte de junio puede sostenerse y transformarse en crecimiento durante el segundo semestre.