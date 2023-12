Cruje la UCR bonaerense y peligra la unidad en la Legislatura

Cuando las negociaciones en el radicalismo bonaerense parecían enfocarse sólo en ver si el partido continuaba o no en sociedad con el PRO, un sector se plantó ante la posibilidad de que Diego Garciarena presida el bloque y amenaza con la ruptura interna. Se trata de los legisladores que responden a Facundo Manes, quienes, por estas horas avisan que no aceptan “el manejo a control remoto de ( Maximiliano) Abad” y no descartan armar bloque propio con Claudio Frangul o Matías Civale a la cabeza.