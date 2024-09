Reforma laboral: Pablo Moyano anticipó que están evaluando "un paro de transportes"

Live Blog Post

Sturzenegger defendió la reglamentación de la reforma laboral: "Libertad absoluta"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reglamentación de la reforma laboral de la ley ómnibus XXS, que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial este jueves, porque le da "una libertad absoluta para que las partes decidan la reforma laboral como quieran".

"No se hará nada que no tenga protección colectiva. Y si al trabajador no le gusta el nuevo sistema, se queda con la protección por despido. Nunca el sistema que se diseñe puede ser perjudicial para el trabajador, y si lo fuera, simplemente no lo aceptaría", aseguró el funcionario de Javier Milei en TN.