Miguel Fernández apuntó a Martín Lousteau: "No nos van a manejar por joystick desde el comité nacional"

El candidato a presidente de la UCR en Buenos Aires por el oficialismo, Miguel Fernández, apuntó contra el titular del partido nacional, Martín Lousteau, por “vetar” la lista de unidad que estaba acordada: “Estamos en una interna porque alguien minoritario del partido dijo que no. No es ( Facundo) Manes”, señaló. Y aclaró que no quiere "ser manejado por joystick desde el comité nacional".