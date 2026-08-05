CFI y 11 provincias activan financiamiento para inversiones estratégicas en puertos

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las 11 provincias portuarias realizaron el pasado lunes 4 de agosto el Encuentro Federal de Inversiones Logísticas para Puertos , una jornada destinada a conectar proyectos de infraestructura y servicios con alternativas de crédito para fortalecer el sistema portuario argentino.

La actividad formó parte de la Estrategia Federal Logística , una agenda que el CFI desarrolla junto con las jurisdicciones. El encuentro se concentró en el eje de infraestructura del Plan de Competitividad Portuaria (PCP) , elaborado con las 11 provincias que cuentan con terminales portuarias.

El objetivo del plan es reposicionar el transporte por agua como una opción competitiva dentro de la matriz logística nacional. La propuesta apunta a mejorar instalaciones y prestaciones, reducir costos para las economías regionales y ofrecer mejores condiciones para los sectores productivos que necesitan trasladar cargas.

La convocatoria reunió a representantes provinciales, autoridades de puertos públicos, operadores privados y cámaras empresarias. Entre las entidades participantes estuvieron la Cámara de Puertos Privados y Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina .

También asistieron delegados del Banco Mundial , BID , CAF , Fonplata , BCIE , IFC y BID Invest , además de representantes de las embajadas de Francia y Países Bajos y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana . Por el Gobierno nacional participaron el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación , Iñaki Arreseygor , y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales , Martín Tolivia .

Durante la apertura, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, definió al organismo como “la casa de las Provincias Argentinas” y remarcó que la iniciativa forma parte de un trabajo de más de cuatro años con todas las jurisdicciones del país. Además, planteó la necesidad de conectar las vías de crédito con proyectos concretos.

El CFI, como puente entre provincias y organismos de crédito

Lamothe explicó que el CFI puede actuar como articulador entre los actores del sector y colaborar con la preparación de proyectos ejecutivos de obra para puertos públicos. Esa asistencia resulta clave para que las iniciativas cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las entidades financieras.

La agenda incluyó exposiciones de las provincias sobre la situación y las perspectivas de sus sistemas portuarios. Los organismos de crédito, por su parte, presentaron las alternativas disponibles, los criterios de elegibilidad y las etapas necesarias para la preparación y aprobación de cada propuesta.

El encuentro cerró con casos de acceso exitoso a líneas de crédito y reuniones bilaterales entre responsables de proyectos y potenciales financiadores. Con esta instancia, el CFI y las provincias dieron otro paso hacia una estrategia logística integrada, con participación federal y foco en la competitividad de las economías regionales.