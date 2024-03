Buenos Aires: la UCR hace equilibrio para que la interna no derrame en la provincia

La interna a cielo abierto desatada en la UCR entre la conducción partidaria y el sector que responde a los gobernadores parece, por ahora, no derramar en Buenos Aires , donde el radicalismo buscar fortalecerse, no sin plantearse discusiones ante la “crisis de identidad” que atraviesa.

Si bien las fuentes consultadas por Letra P coinciden en que hay un desconcierto general en el sistema político que cruza las fronteras radicales y penetra en el PRO y el peronismo, tienen una certeza: con el presidente Javier Milei no van a ningún lado.

Amén de ello, asumen que el radicalismo debe hacer equilibrio no sólo entre las críticas del presidente del partido, Martín Lousteau , al gobierno de Milei, y el sector que responde a los gobernadores, denominado Grupo Malbec o Causa Federal ; sino que también debe cuidarse de no caer en un discurso que se acerque al del peronismo, siempre cuestionado por el electorado boinablanca. Intuyen que sus votantes aún están más enojados con el pasado que con el nuevo gobierno.

Grupo Malbec 2.jpeg El Grupo Malbec, con gobernadores de la UCR que acompañaron a Patricia Bullrich en 2023.

La interna de la UCR: Martín Lousteau vs. gobernadores

Dirigentes radicales de Buenos Aires comprenden la situación del sector dialoguista, atendiendo las necesidades de quienes deben gestionar sus provincias manteniendo sintonía fina con el gobierno nacional, dueño del látigo y la billetera. Ven en el Grupo Malbec un espacio que no le dice todo que sí al oficialismo –como el PRO, apuntan-, pero que debe colaborar. No jugar con el peronismo y preservar la herramienta política es la cuestión. Allí ven a Lousteau sosteniendo en alto las banderas del radicalismo pero “sin el poder real”, que tienen los gobernadores. “Tienen que sentarse en una mesa y ver cómo salir juntos, aunque a alguno no le guste”, propone un legislador de la provincia.