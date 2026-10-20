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LA PROTESTA

La FEB rechazó el 6% y va al paro docente de 48 horas contra Axel Kicillof

El Congreso Extraordinario lo resolvió por amplia mayoría. La primera jornada será el jueves 22. Confluencia con sectores de la izquierda sindical.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
La caída salarial de los docentes en Buenos Aires recalienta la pulseada entre los gremios y Axel Kicillof, que sufrirá un nuevo paro.&nbsp;

La caída salarial de los docentes en Buenos Aires recalienta la pulseada entre los gremios y Axel Kicillof, que sufrirá un nuevo paro. 

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el aumento de 6% que ofreció el gobernador Axel Kicillof y definió un paro docente de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires. La primera jornada será este jueves 22 y la segunda no tiene fecha. Es el único gremio del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que no aceptó.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Como adelantó este lunes Letra P, el Congreso Extraordinario de la FEB rechazó la propuesta por amplia mayoría, después de que las bases definieran sus mandatos en toda la provincia. “Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”, indicó el gremio en un comunicado. El paro es de 48 horas: las primeras 24 se cumplirán este jueves 22 en todo el territorio bonaerense y las restantes quedan a definir.

La decisión no afecta el cierre de la paritaria. El sábado, cuatro de los cinco gremios del FUDB habían aceptado el 6% en dos tramos, 3% en octubre y 3% en noviembre sobre los salarios de septiembre, con reapertura en diciembre, tal como contó Letra P.

La decisión fue entonces aceptada por mayoría, con disidencia de la FEB. Dos de esos cuatro sindicatos están muy cerca políticamente de Kicillof: el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).

Paritarias con ruido

En la FEB hay bronca con la oferta y con los otros sindicatos, que, dicen, no consultaron a sus bases. Hasta este acuerdo, el gobierno bonaerense había otorgado a docentes y estatales 16,6% de aumento en el año, frente a una inflación de 23,6% de enero a septiembre según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con el 6% cerrado en esta paritaria por el sí del resto de los gremios, un maestro de grado sin antigüedad pasa a cobrar $945.980 de bolsillo en octubre y $973.522 en noviembre.

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El jueves coincidirán con la FEB sectores de la izquierda sindical que también van al paro contra Kicillof. Suteba Multicolor, la oposición interna del Suteba, convocó a paros de 48 horas en las últimas dos semanas de octubre y a una marcha a La Plata el jueves 22. La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, un gremio surgido por fuera del FUDB, paró este martes y el miércoles 21 instalará una olla popular frente a la Gobernación, en Plaza San Martín. En un comunicado, rechazó la oferta “por miserable”.

Paro y descuentos

Para Kicillof, el paro de la FEB y la coincidencia con los sectores combativos reabren un frente que el gobierno bonaerense creía encaminado. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había advertido el lunes 5 de octubre que los paros de “pequeñas agrupaciones” sin “la validación legal que corresponde” pueden tener descuentos. La amenaza no alcanza sin embargo a la FEB, integrante del FUDB, del lado de los gremios “validados legalmente”. La paritaria vuelve a la mesa en diciembre.

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