ZÁRATE

Polémica en Lima: cuestionan que el Registro funcione en un inmueble ligado a un militante kirchnerista

El traslado del organismo a una propiedad privada generó sorpresa y rechazo. La diputada provincial Natalia Blanco apuntó contra Axel Kicillof.

Por Letra P | Periodismo Político
La diputada provincial PRO Natalia Blanco apuntó contra Axel Kicillof.

La diputada provincial PRO Natalia Blanco apuntó contra Axel Kicillof.

La decisión de mudar la delegación del Registro Provincial de las Personas en Lima, partido de Zárate, a un inmueble privado desató una fuerte polémica local. La medida, impulsada por la gestión de Tomás Barletta, coordinador de la Casa de la Provincia, recibió críticas de distintos sectores y motivó un pedido de informes de la diputada bonaerense PRO Natalia Blanco.

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José Maldonado

Lo que fue presentado como un “hecho histórico” para la ciudad terminó envuelto en cuestionamientos que atraviesan a buena parte del entramado social y político. La nueva sede, ubicada en Calle 6 N° 651 y con inauguración prevista para este lunes 20 de abril, forma parte —según la versión oficial— de un proceso de descentralización de servicios provinciales.

Sin embargo, la decisión de abandonar un espacio institucional, como la delegación municipal donde actualmente funciona el organismo, para trasladarlo a una propiedad privada generó desconcierto entre vecinos y dirigentes.

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"Sorpresa e incredulidad"

El malestar se expresó de forma transversal. Referentes barriales, actores institucionales y dirigentes de distintos espacios coincidieron en plantear interrogantes sobre la medida. Entre los principales cuestionamientos aparecen los criterios de selección del inmueble, la transparencia del proceso y las condiciones edilicias para la atención al público.

Fuentes locales señalaron que la propiedad estaría vinculada a la familia de un militante identificado con el kirchnerismo. Ese dato elevó el nivel de la polémica y profundizó las sospechas sobre posibles conflictos de intereses.

“Hay sorpresa e incredulidad. No se entiende por qué se deja un ámbito institucional para pasar a uno privado”, resumieron voces del distrito.

En ese contexto, la diputada Blanco anunció la presentación de un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para que el Ejecutivo detalle los fundamentos de la decisión.

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Pedido de informe a Axel Kicillof

Desde su entorno advirtieron que el traslado “genera muchas dudas” y remarcaron la necesidad de conocer si existieron vínculos que pudieran condicionar la elección del inmueble. Además, la legisladora cuestionó directamente al gobernador Axel Kicillof por la falta de claridad en la gestión de los recursos públicos.

Desde la organización del acto de inauguración sostienen que la apertura de la nueva delegación representa “un antes y un después” para Lima, al tratarse —según afirman— de la primera sede propia del organismo en la ciudad.

También aseguran que la medida apunta a mejorar el acceso a servicios y fortalecer la presencia del Estado en el territorio. Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre las características del inmueble ni sobre los cuestionamientos vinculados a su selección.

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