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MALVINISMO DE ÚLTIMA HORA

Sergio Vargas: "La soberanía no se defiende con discursos mientras se desmantela la Base Punta Indio"

El legislador cuestionó el posible cierre de la histórica base aeronaval y presentó un pedido de informes por las obras que no se concretaron.

Por Letra P | Periodismo Político
sergio vargas

El senador bonaerense de Unión y Libertad Sergio Vargas cuestionó el posible desmantelamiento de la Base Aeronaval Punta Indio y apuntó contra las disputas entre la Nación y la Provincia. El legislador vinculó la defensa de la soberanía con la continuidad de la guarnición militar y reclamó explicaciones por obras de infraestructura que estaban previstas en el lugar.

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“Malvinas y nuestros recursos naturales son una causa nacional que exige unirnos mediante una ley del Congreso. Pero la soberanía no se defiende con discursos mientras se desmantela la Base Punta Indio por las internas entre Nación y Provincia”, sostuvo Vargas a través de sus redes sociales.

El senador recordó además el peso histórico de la base, a la que definió como “la cuna de nuestros aviadores navales” y destacó el rol de quienes operaron los Super Étendard durante la Guerra de Malvinas. “Cuidar la Patria exige respaldar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a su gente”, afirmó.

El pedido de informes por las obras en Punta Indio

El planteo político se suma a un proyecto de solicitud de informes presentado en el Senado bonaerense para que el Poder Ejecutivo provincial detalle qué ocurrió con las obras previstas en la Base Aeronaval Punta Indio dentro de una licitación vinculada con la rehabilitación de la Ruta Provincial 36. La iniciativa lleva las firmas de Sergio Vargas, Silvana Ventura y Carlos Kikuchi.

El expediente contemplaba la repavimentación de la pista principal y la rehabilitación de calles de rodaje y de la pista auxiliar sobre una extensión total de 6.750 metros. Los senadores pidieron conocer el grado de ejecución física y financiera, los motivos de una eventual suspensión de los trabajos y el destino de los fondos presupuestados. También reclamaron información sobre sistemas de aproximación, balizamiento y señalización previstos en el pliego.

En los fundamentos, los legisladores advierten que la falta de adecuación de la infraestructura sería utilizada por el Gobierno nacional como argumento técnico para justificar el desmantelamiento de la base y el traslado de sus escuadrillas. Frente a ese escenario, sostienen que esclarecer el destino de las obras constituye un paso necesario para defender la permanencia de la institución militar en Punta Indio.

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