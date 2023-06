Santa Fe: las dos submarcas de CFK dominan la lista de Diputados

Como siempre que hay elección presidencial, los lugares trascendentes de la lista de Diputados se definen en Buenos Aires. Esta vez no fue la excepción. El jefe de la bancada de diputados Germán Martínez quedó en el primer casillero; en el segundo la Directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano ; tercero el ministro de Transporte Diego Giuliano ; cuarta la ex senadora nacional María de los Ángeles Sacnun ; y en quinto lugar Julián Vignatti , presidente comunal de Alcorta.

Habiendo llegado en ese marco de tensiones, que ahora encabece la nómina es indicativo de que no hay reproches de parte del cristinismo ni del massismo. Martínez se caracterizó por contener a todos los sectores y defender la agenda de cada uno de ellos, incluido el juicio político a la Corte. Además, con Massa profundizaron la buena relación que tenían entre febrero y septiembre, cuando el tigrense dejó la presidencia de la Cámara baja para mudarse a Economía.

Giuliano, en tanto, es el nombre de Massa en la lista. Un reconocimiento a su lealtad en el Ministerio de Transporte y la apuesta para conservar la banca santafesina que hasta el 10 de diciembre ocupa Vanesa Masettani.

https://twitter.com/DiegoGiuliano/status/1672409509493350401 La unidad es y siempre será la estrategia para resolver los problemas de la Argentina. @SergioMassa la construyó con paciencia, gestión y generosidad. Creo en Sergio Massa, #CreoEnArgentina pic.twitter.com/gBSW5VZybe — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) June 24, 2023

Después de que Massa comunicara los nombres, previo haber escuchado los requerimientos de Máximo Kirchner y Cristina Fernández, Giuliano se comunicó con Martínez para reunirse el sábado a la tarde y convocar a Sacnun y Carignano.

Cuando estuvieron los cuatro juntos hubo foto común y trabajaron en el resto de la lista. En las primeras horas de la noche llamaron al senador Marcelo Lewandowski después de haber hecho una propuesta que “en Buenos Aires no cerraba”. Le ofrecieron el quinto lugar de la lista con la condición de que sea un nombre con representación territorial.

El precandidato a la gobernación les pidió unos minutos y al cabo de un rato aceptó el ofrecimiento y les acercó el nombre de Julián Vignatti.

El que no estuvo en las negociaciones ni se le ofreció lugar fue el gobernador Omar Perotti, que está concentrado en lo provincial y no le abrió el juego a las tribus peronistas en el armado de la lista de diputados y diputadas provinciales que encabeza él, integran once de sus ministros, colaboradores y le dio el lugar 14 al massismo.

En ese contexto, el nombre de Ricardo Olivera como candidato al Parlasur debe entenderse como un gesto de todas las tribus al veterano dirigente que ejerce como presidente del Partido Justicialista de Santa Fe. "Fue el palenque en el que nos rascamos todos los sectores en estos tres años", cuenta una fuente que estuvo en las negociaciones, en relación al descontento por la escasa, y en casos nula, participación que el gobernador Perotti le dio en su gestión a los distintos sectores del peronismo provincial.