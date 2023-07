Maximiliano Pullaro se cree favorito para vencer el domingo en la interna de Unidos, el frente opositor que quiere arrebatarle la gobernación de Santa Fe al peronismo. Al diputado provincial le toca enfrentar a la senadora Carolina Losada y la diputada socialista Mónica Fein . En diálogo con Letra P , aseguró que “casi todo” el entorno de la periodista lo llamó para desmarcarse de su decisión de no caminar junto a él después de las PASO, de cara a las generales. Asimismo, Pullaro aclaró que no se siente el precandidato de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia. “Pertenezco al grupo político de Martín Lousteau , esa es mi identidad partidaria", sintetizó.

-Porque es un error desenfocarse del objetivo importante, que es ganar el gobierno de la provincia. El adversario es Omar Perotti y el esfuerzo tiene que ser por un triunfo tan contundente que ayude a mostrar que se viene un cambio en el orden nacional. Voy a convocar a todos los espacios políticos para hacer un buen gobierno en la provincia, entendimos que no tenía sentido contestar en términos personales. Por eso no hice ninguna crítica, de mí no escucharon ningún agravio. Ni para con ella ni para con Mónica (Fein ), que también estuvo bastante dura conmigo. No fue solo Carolina, Mónica también.

-De ambas, porque hay un objetivo superior, que es ganar el gobierno de la provincia. Y no tenemos que hablar mal de uno o de otro. Yo creía que esta etapa iba a ser muy propositiva y que los golpes los iba a sufrir solo por parte del peronismo o el kirchnerismo, y fue una etapa propositiva solamente por parte nuestra. Fui el único que se enfocó en políticas de seguridad, dije claramente qué voy a hacer en políticas de producción, educación, salud e infraestructura. No escuché que otros candidatos hablasen de propuestas, ningún espacio político… todos se centraron en atacarme.

-Losada dijo lo que dijo, ¿pero su entorno político lo llamó para diferenciarse?

-Casi todos, pero en privado, y lo que se dice en privado se debe decir en público, con lo cual... pero casi todos me llamaron para plantearme que no estaban de acuerdo con esas declaraciones.

-¿Julián Galdeano, armador de la senadora, y Federico Angelini, su compañero de fórmula, lo llamaron?

-No voy a dar nombres propios, pero casi todos.

-¿Es el precandidato de Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe?

-No. Mi vicegobernadora es Larreta en Santa Fe y a mí me la propuso Horacio Rodríguez Larreta y me pareció que sumaba equilibrio en nuestra fórmula, pero además mostraba una capacidad de gestión muy importante. Por eso nos interesó. Pero hay gente que está con nosotros en la lista de diputados o como candidatos a senadores que apoyan a Patricia Bullrich, con lo cual no puedo decir que nuestra lista es la lista de Larreta. Yo pertenezco al grupo político de Martín Lousteau, esa es mi identidad partidaria.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1675112442349641732&partner=&hide_thread=false Los santafesinos tienen que tener esperanza. Con @maxipullaro estamos convencidos de que podemos cambiar las cosas y vamos a seguir trabajando con mucha garra para lograrlo. El cambio en la provincia y en todo el país está cada vez más cerca. pic.twitter.com/2hvOJcmbY7 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 1, 2023

-¿Tiene contacto con Bullrich en este último tramo?

-Sí, he estado en contacto con Bullrich. Nos hemos mandado un mensaje en más de una oportunidad. De hecho, antes del cierre recorrimos algunas localidades juntos. Ella estuvo en el comité provincia de la UCR, hicimos una actividad juntos ahí.

-¿Y qué piensa del rol de ella, más allá de los dichos de Losada?

-Ella fue muy cauta y la llamé también para agradecerle en un momento cuando hizo una declaración que yo sentí un respaldo. Pero entiendo que ella también está trabajando para ser presidenta y Horacio está trabajando para ser presidente. Igual, digo, ellos están en Buenos Aires y la elección es provincial. Horacio Rodríguez Larreta vive en Capital Federal, Patricia Bullrich vive en Capital Federal, y los problemas que tenemos son los problemas que tenemos los rosarinos, los santafesinos, y eso es lo que se debe discutir y es lo que intentamos discutir nosotros.

-¿Cuál es su aspiración con respecto a la interna de Unidos? ¿Es descabellado que entre los tres sumen 50 puntos?

-No creo que sea descabellado, por lo menos eso marcan los sondeos. Y esos votos no son de nadie, no son de ninguno de los tres candidatos, son de los valores que representa un espacio político. Expresan la necesidad de que haya un cambio en la provincia y en el país, eso es lo que representa Unidos.

-En una hipotética victoria suya, ¿se quedan dentro de la coalición los votos de Losada?

-Es que los votos no son de ningún candidato. Los votos los representa un candidato en un momento determinado de la historia o de la vida, porque por afecto, por el momento que se vive, por diferentes motivos, pero los votos son de los espacios políticos, no son de las personas. Ha habido personas que van por un espacio político y hacen una buena elección y van por afuera y hacen una pésima elección, porque los espacios políticos representan valores. No hay voto calificado en Santa Fe, ningún voto vale más que el del otro, con lo cual entiendo que la inmensa mayoría de todos los votos de Unidos van a volver a votar a Unidos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1678556603774119936&partner=&hide_thread=false Vamos a recuperar a la Policía en la calle, cuidando de los vecinos. Tenemos la fuerza, los equipos y un plan de gobierno pq sabemos lo que hay que hacer. Vamos trabajar cerca de los gobiernos locales, defendiendo el esfuerzo de los santafesinos. #RosarioPuede#SantaFePuede… pic.twitter.com/JoO8owr1si — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 11, 2023

-¿Hace el mismo análisis para el caso de los votos de Fein?

-Sí, totalmente, porque es la representación del espacio lo que representa el espacio. A mí por la calle me dicen dos cosas: ´No se peleen´, yo digo que no peleo, y ´estén juntos´ porque tiene que haber un cambio. Eso es lo que representamos, el cambio. Unidos representa el cambio del modelo nacional y en el modelo provincial.

-Entonces, ¿lo que saque el conjunto del PJ el domingo no tiene chances de crecer de cara a la final?

-Son elecciones diferentes. Lo que digo es que el electorado va a votar el domingo por un momento histórico determinado a los candidatos que entienda que representan mejor el cambio para Santa Fe. En dos meses tenemos que ver cómo está la situación del país, cómo está la situación de la provincia, cómo está la vocación y voluntad de cambio del electorado. Por eso repito, los votos no son de nadie en particular, representan un momento histórico y representan valores, principios y emociones. En este caso hay una vocación de cambio muy grande, aspiramos a que se mantenga esa vocación en dos meses más.

-En Rosario, ¿Miguel Ángel Tessandori le puede ganar al intendente Pablo Javkin?

-Tessandori le va a ganar a Javkin por dos motivos. Primero siento que Pablo está en un techo por su falta de gestión en la ciudad. Y Tessandori está ahí, cabeza a cabeza con Pablo. Con la diferencia sobre el voto indeciso es probable que crezca Tessandori porque es alternativa al cambio que se necesita hoy en Rosario, y a Pablo le cuesta muchísimo crecer sobre el voto que aún no ha tomado la decisión de votar a unos u otros. Entonces es altamente probable que Tessandori sea el candidato a intendente y que después enfrente al candidato del peronismo o del frente que se armó. Tiene muchas chances de ser el próximo intendente.