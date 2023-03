Rosario: Pullaro denunció amenazas en su contra en otra balacera de tinte mafioso

Los delincuentes llegaron en moto hasta la esquina de San Martín y Juan B. Justo, donde dispararon al menos nueve veces contra la fachada. En primera instancia no se reportaron personas heridas.

Por su parte, Pullaro comentó el suceso a través de Twitter: "Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro". "Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos", agregó.

Embed Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo Diputado ni cuando los metimos presos siendo Ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 22, 2023

Rápidamente, dirigentes como el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el diputado cordobés Rodrigo de Loredo, el exembajador Diego Guelar y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta expresaron su solidaridad con Pullaro a través de sus cuentas en redes sociales. "Amenazan porque saben que vamos a fondo. Todo mi apoyo a Maxi Pullaro, el gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe tienen que garantizar su seguridad y la de su familia", indicó el precandidato a presidente del PRO.