Rircardo Caruso Lombardi será el candidato del MID de Oscar Zago

“Ricardo Caruso Lombardi va a ser nuestro candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires”, anunció Zago desde la sede del MID para luego dejarle la palabra a reconocido DT. “Para mi es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio y, viendo el lado positivo, cuando estoy en la calle y voy hablando con la gente me dio una sensación que no sentía hace mucho tiempo”, dijo el técnico de fútbol.

Quiero contarles que nuestro candidato a primer legislador en la Ciudad será Ricardo Caruso Lombardi (@LombaCaruso). pic.twitter.com/jtvojI2hoJ — Oscar Zago (@dipzago) March 29, 2025

“Oscar me habló, me dijo que le dé para adelante, que me la juegue porque hay que tener no solo ganas sino también capacidad y me parece que es un buen momento para intentar pegar un saltito y poder ayudar a la gente que es lo que más me interesa”, afirmó.