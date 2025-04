La sucesión de papa Francisco: con fecha confirmada, comenzó la rosca para perfilar al nuevo pontífice

Al día siguiente, después de la misa "pro eligendo pontifice" en la basílica de San Pedro, marcharán en procesión hacia la Capilla Sixtina, donde prestarán juramento y entonarán el Veni, Creator Spiritus antes de comenzar las votaciones.

Aunque la ceremonia previa será presidida por Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio; la responsabilidad de la coordinación interna del cónclave recaerá en el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, debido a que ni Re ni el vicedecano, el argentino Leonardo Sandri, podrán participar por superar el límite de edad.

A excepción del primer día que habrá una sola votación, en cada jornada se realizarán dos escrutinios por la mañana y dos por la tarde. Si no hay acuerdo en las primeras rondas, las papeletas se quemarán juntas, emitiendo el humo negro tradicional que indica la falta de consenso.

Para ser elegido, el candidato deberá alcanzar al menos dos tercios de los votos, es decir, alrededor de 88 sufragios.

Encerrados en la que quizás sea la rosca más sofisticada de Occidente, los purpurados repiten una mecánica inalterable: papeletas escritas a mano, quema de votos tras dos rondas y la señal infalible que esperan los católicos: humo negro, si no hubo acuerdo; humo blanco, si hay nuevo pontífice.

Además de las “timbas papales” sobre quién puede ser el sucesor del argentino, el otro gran interrogante es cuánto durará el cónclave que, en la práctica, puede extenderse por un día, una semana o meses.

Mientras que en 2013 la elección de Bergoglio requirió cinco votaciones, para la proclamación del alemán Joseph Ratzinger y del polaco Karol Wojtyla se necesitaron cuatro y ocho, respectivamente.

La elección de un papa combina siglos de tradición con la dinámica política interna de la Iglesia. Un detalle es que la votación se realiza mediante papeletas en las que cada elector escribe el nombre del elegido en forma manuscrita, para después colocarla en una urna. Dos escrutadores anotan los nombres y un tercero lee los votos en voz alta. Tras el recuento, las papeletas se hilvanan mediante una aguja para mantenerlas unidas y luego ser quemadas.

En cada rincón del Vaticano se especula sobre posibles nombres: la posibilidad de un "papa negro" —alusión a un pontífice jesuita o africano— se menciona en voz baja. La irrupción de un candidato in pectore, como sugiere la película Cónclave, ya fue descartada en la previa.

