Sobrado, Unidos para Cambiar Santa Fe cerró su alianza sin mayores sobresaltos

Sin embargo, ambos partidos ingresan a la coalición como adherentes y no como integrantes plenos. Es la misma situación en la que se encuentran -aunque circunscripto a cada localidad- los sellos Unión Vecinal Las Parejas , Unidos por Maciel y Somos Cañada de Gómez . La principal diferencia es que los sellos adherentes no acceden al reparto del fondo partidario permanente para desenvolvimiento institucional, que se calcula de acuerdo a los votos sacados en la última elección.

image.png Unidos para Cambiar Santa Fe, el día de su presentación en Cayastá.

Hay, además, una cláusula que empodera especialmente a cinco sellos como los constituyentes de la alianza. Se trata de la UCR, el PRO, el PS, CREO y el PDP. Esa condición significa que todos de manera concurrente deberán prestar su conformidad en futuros procesos electorales para la utilización del nombre, colores, emblemas, simbología y leyendas de Unidos. Además, son los únicos que aportaron figuras propias para que ejerzan el rol de apoderados.

Las excepciones, afuera

Lo que tuvo una resolución fue el pedido de excepciones que permitirían a ciertos sellos jugar por fuera de Unidos en elecciones municipales de acuerdo a la conveniencia. Ese tema había generado uno de los momentos más tensos del último asado de la coalición, el miércoles en el salón principal del comité de la UCR en Santa Fe. La respuesta allí fue que no, lo que se plasmó luego en el acta, donde no figura ninguna excepción.

El caso que despertó el pedido fue el de Sunchales. Allí, el intendente Pablo Pinotti jugó con un sello propio -Ahora Sunchales- por fuera de la alianza en las últimas elecciones y ahora lo hará por dentro.

A pesar de ello, llamó la atención de ojos atentos que Ahora Sunchales no figura como adherente de Unidos en esa localidad. Puede existir, sin embargo, un acuerdo para que dicho sello no participe. No sería la primera vez: uno de los sellos muletos de la UCR, llamado Frente para el Cambio, tampoco forma parte de la alianza, pero existe un acuerdo para no utilizarlo desde 2023.

Donde cerrará Unidos para Cambiar Santa Fe

Finalmente, el acta constitutiva determina algunas cuestiones organizacionales. Por ejemplo, fija como lugar de presentación de listas el Hotel Río Grande, en Santa Fe -donde se recibirán nóminas hasta el último minuto del viernes 7 de febrero-, mientras que el Comité de la UCR fue fijado como domicilio de la alianza. Además, se designa a César González como responsable económico financiero; a Nicolás Todesca como responsable político de la campaña; a Ignacio Tabares como responsable tecnológico; y a Leonardo Stangaferro como responsable de carga.

La última cláusula del acta es algo llamativa, pero razonable: los partidos prohíben que se utilice como nombres de las listas de postulantes “Juntos por el Cambio”, “Frente Progresista, Cívico y Social” o cualquiera de sus aditamentos. Una nueva época.