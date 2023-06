¿Qué pasa si no voto en las PASO?

Ante cada elección surge la misma duda: ¿qué pasa si no voto? En esta nota, cuáles son las multas y cómo deberán pagarlas quienes no acudan a emitir su voto el próximo 13 de agosto, día en que se celebrarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) .

El voto en Argentina, según lo establece la Constitución Nacional en su artículo 37, “es universal, igual, secreto y obligatorio”. Por lo tanto, todas las personas de entre 18 y 70 años que no concurran a votar serán multadas económicamente.

Para quienes no voten y no puedan justificarlo, el Código Electoral Nacional, en su artículo 125, impone una multa que va de los 50 a los 500 pesos en las PASO. A su vez, quienes además no acudan a votar en las elecciones generales del 22 de octubre recibirán una sanción consistente en una multa similar acumulativa.