Pinamar, point de la rosca: Casta Mar, Santiago Caputo sorprende a Martín Yeza y otras minucias de verano

El lugar, epicentro de la política en chancletas, amalgama no sólo los intereses de casi todos los espacios políticos sino también del círculo empresarial. Se le atribuye a Daniel Vila , el presidente de Grupo América y socio histórico de José Luis Manzano , ser dueño del lugar.

Según supo Letra P , por Casa Mar pasaron también los camporistas Mariano Reclade y Wado de Pedro y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora . No es el único gobernador que eligió las playas pinamarenses, también estuvo en esta localidad el radical santafesino Maximiliano Pullaro .

El distrito gobernado por el macrista Juan Ibarguren también recibió al ex intendente de Hurlingham Juan Zabaleta, quien, como contó este medio, pretende formar parte de un espacio alternativo al PJ de Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, con quien está peleado a muerte. Otro que dijo presente fue Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo en modo electoral, recorriendo las calles y charlando con turistas y comerciantes.

Santiago Caputo y Martín Yeza

Unos tres kilómetros y medio al sur del point de la rosca mencionado fue el lugar donde se encontraron por azar Santiago Caputo y Yeza, dos viejos conocidos que iniciaron un vínculo cuando uno era asesor y el otro, candidato a intendente. Con el correr de los años forjaron una amistad.

Fue en Utopía Restomar, un bodegón con aires de surf californiano, al que no suelen concurrir políticos ni funcionarios. Ambos llegaron a ese lugar con sus esposas, intentando tomar distancia de la rosca. El primero en percatarse de la presencia del otro fue Caputo, que abrazó a Yeza por la espalda. Inmediatamente se abrió otra de las tantas charlas que suelen tener por teléfono o mensajes de Whatsapp.

WhatsApp Image 2025-01-15 at 14.12.56.jpeg

En esta ciudad balnearia dicen que después de ese encuentro Caputo organizó una cena con Cristian Ritondo, el diputado que va y viene desde las inmediaciones del Congreso a este punto de la costa atlántica en la que posee una casa sobre el Boulevard de la Herradura.

El viento de Cariló amontona al PRO

No sólo el centro de Pinamar reúne a la casta política, también sus alrededores fueron epicentros de encuentros esporádicos y cafés diarios. Estuvieron veraneando Agustín Forchieri, diputado bonaerense y uno de los operadores de Diego Santilli en el territorio, y Adrián Urreli, el hombre de confianza del ex intendente Néstor Grindetti, recientemente distanciado del entorno de Mauricio Macri. El diputado Martín Tetaz también paseó por las vistosas playas de la ciudad, aunque no generó tantas miradas como Momo, el famoso streamer que hace poco se subió al ring de Párense de Manos.

Algunas personas con las que habló Letra P indicaron que está previsto un encuentro del senador radical Maximiliano Abad con Urreli, Forchieri y el legislador bonaerense Fabián Perechodnik. De todos modos, al cierre de esta nota, el legislador marplatense continuaba de vacaciones, pero tenía previsto regresar a la Ciudad de Buenos Aires para asistir a las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno y previstas para el lunes.

La rosca judicial que unió al PJ y al PRO

La cumbre que se mantuvo -hasta ahora- con mayor hermetismo fue la que se dio hace unos días en un coqueto balneario pinamarense: participaron dirigentes que responden a Patricia Bullrich, intendentes alineados al kirchnerismo, hombres de la cúpula del macrismo y una figura de peso en la Justicia. El objetivo del encuentro fue ponerse al tanto de la rosca judicial, sobre todo la que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, los pliegos para completar la Corte Suprema de Justicia y otros lugares vacantes.

Quien organizó la cena en Terrazas del Alba fue Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y uno de los dirigentes más influyentes del Consejo de la Magistratura. Invitó a un amplio espectro de legisladores y funcionarios.

Fueron de la partida Ritondo, interesado en aceitar sus vínculos para retomar su proyecto de ser candidato a gobernador de Buenos Aires en 2027; la legisladora bullrichista Florencia Retamoso y Perechodnik, legislador PRO de buen vínculo con el mundo libertario; y Ariel Sujarchuk, el jefe comunal de Escobar que pivota entre los intereses de CFK y Axel Kicillof.

Además de la rosca judicial, este quinteto repasó la agenda del Congreso y la Legislatura bonaerense, que serán dos centros de disputa en las próximas elecciones de medio término.