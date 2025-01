Mariel Fernández, intendenta de Moreno: "No estoy de acuerdo con desdoblar las elecciones"

Mariel Fernández, intendenta de Moreno: "No estoy de acuerdo con el desdoblamiento"

“No estoy de acuerdo con el desdoblamiento y esa no es una discusión saldada en el Movimiento Evita”, afirmó Fernández a Letra P y aseguró que Emilio Pérsico , máximo referente del movimiento, piensa igual que ella.

“Emilio Pérsico no está a favor del desdoblamiento tampoco, pero tenemos compañeros que son parte de la gestión de Axel que están de acuerdo, por eso no es una discusión saldada dentro del Movimiento Evita”, agregó la jefa comunal morenense.

Su argumentación va en línea con la postura de Cristina Fernández de Kirchner, a quien Fernández acompañó como una de las vicepresidentas del PJ. Tanto la expresidenta como Sergio Massa plantaron su postura a favor de una elección concurrente durante una reunión del PJ bonaerense en Moreno, de la que también participó Kicillof y sobre la que el entorno del gobernador calificó como “una emboscada”.

Fernández indicó además que el desdoblamiento “tampoco es una discusión saldada dentro del peronismo en su conjunto” y advirtió que una “decisión forzada” “creará más divisiones”. “En esta situación de debilidad del peronismo no es lo mejor”, evaluó a horas de la cumbre de intendentes que Kicillof encabezará en Villa Gesell, donde el desdoblamiento electoral será eje del debate.

Mariel Fernández, CFK y Axel Kicillof.jpeg

PASO sí

Consultada sobre el proyecto del gobierno de Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que discute el Congreso, la intendenta dijo: “Creo que hay que sostener las PASO. Es la posibilidad de oxigenar y renovar la política”, afirmó para luego recordar que ella misma llegó a la intendencia luego de competir en una interna con otras seis listas.

“Creo que es una herramienta que se puede usar o no, pero que no habría que sacarla. Sería un error muy grande”, insistió aunque en el Congreso el peronismo aún no hizo pública su postura.

CFK conducción

Fernández, quien siempre trabajó por juntar las partes del peronismo en constante interna, eligió bando desde un primer momento en la discusión entre CFK y Kicillof y lo ratificó en diálogo con Letra P: “La conducción del peronismo hoy es Cristina y es el mejor cuadro que tenemos”, afirmó, al tiempo que destacó que si la expresidenta decidiera ser candidata la acompañaría.

Respecto a la pelea con el gobernador, aseguró que “no sobra nadie en el peronismo” y que “ojalá se pueda consensuar una propuesta de unidad, porque -dijo- cualquier división lo único que hace es seguir debilitándonos”.

“El liderazgo de Cristina es indiscutible. Después, la renovación se verá que es. Kicillof tiene un lugar muy importante. Fue un muy buen gobernador y Cristina siempre lo tuvo en cuenta para que el próximo presidente sea él. Así que yo espero que esto se pueda resolver”, cerró.