Lucía Cámpora: "Javier Milei es fuerte con los débiles y débil con los fuertes"

El documento de CFK

La secretaria general de La Cámpora habló sobre el último documento de Cristina Fernández y aseguró que la ex presidenta "está diciendo 'anímense a discutir aquello que quizás hasta ahora no hicieron". “Cuando Cristina, en ese documento fundamental, nos sale a marcar que hay una serie de cosas para las que nosotras y nosotros tenemos que construir propuestas, nos está diciendo: anímense a discutir aquello que quizás hasta ahora no hicieron”, apuntó.