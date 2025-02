Las tres claves de la enmienda constitucional con la que Ignacio Torres busca eliminar los fueros en Chubut

QUE NO SE CORTE

La redacción del nuevo artículo 251 establece que ninguno de los funcionarios del Estado contará con inmunidad de arresto. A partir de dicha modificación, los legisladores no serán vinculantes en la decisión de avalar cualquier medida procesal autorizada por un juez o tribunal en el marco de un proceso penal.

Para el caso del artículo 248, la norma vigente establece que "los legisladores, los magistrados del Poder Judicial, el Procurador General, el Defensor General, los fiscales y defensores, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros electivos de los municipios, los dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos gozan de completa inmunidad en sus personas y en sus domicilios desde el día su elección o nombramiento hasta el día de su cese y no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, salvo el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito con pena privativa de la libertad".

A partir de su enmienda, el nuevo artículo establecerá que la promoción de una causa penal por delitos comunes o en el ejercicio de la función contra una persona que se desempeñe en un cargo dentro de cualquiera de los tres poderes del Estado, no requerirá de la intervención o autorización previa de otro poder del Estado, o bien de un determinado estamento. En consecuencia, un juez interviniente en la causa podrá disponer la detención de la persona si se considera legalmente pertinente para ello, a fines de llevar adelante una medida cautelar o bien de poner en ejecución una condena penal.

Consulta pública para la reforma constitucional

Otro de los puntos que se desprenden del tratamiento de la nueva normativa advierte que, en caso de que la Legislatura apruebe la ley para realizar una enmienda constitucional, los chubutenses deberán dar el último espaldarazo al proyecto en un referéndum que tendrá lugar en simultáneo a las elecciones legislativas nacionales.

Sin cargos provinciales en juego, Chubut votará en octubre según lo establece el calendario provisorio vigente a nivel nacional y pondrá en juego dos bancas en la Cámara de Diputados. Originalmente, los comicios iban a servir de termómetro para medir la adhesión al gobernador y para que la oposición dirima fuerzas con la mira en 2027. Ahora, se transformará seguramente en otro factor dentro de la campaña.

Cuando la Legisaltura le dé el visto bueno al proyecto de Torres, también definirá la enmienda constitucional.

La otra campaña en Chubut

Luego de que el proyecto se diera a conocer, las primeras respuestas llegaron desde el sindicalismo. Luis Núñez, que transita su octavo mandato como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), planteó que la quita de fueros representa una "regresión en materia de derechos".

Todavía no ha habido un pronunciamiento formal por parte del Poder Judicial, pero en el avance de la iniciativa, que será tratada en comisión en estos días, surgirán posicionamientos seguramente marcados por aquellos legisladores que responden a espacios gremiales.

LEGISLATURA_CHUBUT.jpg Legisladores chubutenses tratarían en sesión extraordinaria el proyecto para eliminar los fueros del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Es el caso de Tatiana Goic, que responde al Sindicato de Camioneros que conduce Jorge Taboada, el fallido remplazante de Pablo Moyano en la CGT. También está en la misma situación Gustavo Fita, presidente del Partido Justicialista de Chubut y de la CGT Saúl Ubaldini, que orbita bajo la estructura de la CGT del Valle, también conducida por Luis Núñez.

Los antecedentes del planteo sobre fueros en Chubut

La discusión respecto a los fueros en Chubut no es nueva. Durante su último mandato, Mario Das Neves planteó su eliminación a partir de un resonante caso judicial: la detención de un sindicalista de Puerto Madryn acusado de haber abusado sexualmente de una menor. El acusado había utilizado sus fueros gremiales como estrategia de defensa.

Gustavo "Gallo" Hernández, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, fue condenado a prisión por los delitos de "grooming y abuso sexual con acceso carnal". La respuesta de los fiscales de la causa ante el planteo de los fueros había sido contundente. "La actividad sindical no puede ser un escudo para lograr la impunidad. El artículo 248 de la Constitución Provincial habla de inmunidad, pero no para delitos del tenor que estamos investigando, que no se condicen con la actividad sindical”, sostuvieron.

Das Neves instó a toda la clase política a "renunciar a sus fueros". Una expresión más bien declamativa que, como un efecto cascada, se tradujo en declaraciones mediáticas en las que dirigentes del entonces oficialista Chubut Somos Todos anunciaban que renunciaban a sus fueros. Sin embargo, para hacerlo debía modificarse la Constitución de Chubut, pero ningún proyecto en esa dirección llegó a la Legislatura.