La tropa sub-30 de Karina Milei: 21 nombres para las listas en la provincia de Buenos Aires

Mientras Karina Milei moviliza a su tropa en las provincias de gobernadores aliados y tensa las negociaciones electorales de esos mandatarios con la Casa Rosada, en la provincia de Buenos Aires , el distrito comandado por el adversario designado Axel Kicillof , ya tiene una camada de dirigentes sub-30 para disputar poder.

Con el aval de la secretaria general de la Presidencia para armar y pelear lugares en las listas de 2027 , la juventud karinista busca consolidar una estructura territorial propia y empieza a exhibir nombres con proyección electoral en el distrito que concentra el 37 por ciento del padrón electoral nacional.

El despliegue tuvo en los últimos días actos multitudinarios en Morón, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, y continuará en Chubut y Santa Cruz, después de haber pasado durante el año por otros diez destinos del país.

Según explicaron sus organizadores a Letra P , los encuentros sirven para preparar la próxima contienda y mostrar músculo propio. En las provincias aliadas, ese avance presiona sobre los acuerdos que los gobernadores buscan para garantizarse que La Libertad Avanza no compita fuerte contra ellos; en territorio bonaerense, alimenta el armado con el que el karinismo pretende enfrentar al peronismo y tiene como cara visible al jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Esta militancia ganó protagonismo con el repliegue de Las Fuerzas del Cielo , la agrupación del propagandista Daniel Parisini -Gordo Dan-, que a las órdenes del asesor Santiago Caputo supo ser la vanguardia digital del oficialismo y mantuvo durante mucho tiempo un silencio metódico.

La juventud de Karina Milei.

La estructura juvenil que responde a la hermana del Presidente es conducida por Sharif Menem y una mesa chica integrada por Rocío Gómez, Iñaki Gutiérrez y Franco Namor. Aunque aseguran no tener “ambiciones electorales personales”, sus nombres ya suenan para competir en 2027.

Gómez, una militante de 23 años con un cargo dentro de la secretaría que maneja Lule Menem, es una de las protegidas de Karina. Reemplazó a Geraldín Calvella como coordinadora de la juventud bonaerense y fue octava en la lista que encabezó el excomisario Maximiliano Bondarenko en la Tercera sección electoral. Su nombre podría estar nuevamente en una boleta en 2027. El nombre de Iñaki, amigo personal del jefe de Estado, Javier Milei, también volvió a sonar mientras levanta el perfil en cada acto partidario.

Los árbitros de la grieta entre Karina Milei y el Gordo Dan

Después de la interna a cielo abierto que enfrentó al sector de El Jefe con el de Dan durante 2025, en la previa de la campaña de 2027 aparece cierta predisposición de ambos bandos a trabajar en conjunto o, al menos, a evitar que las disputas los dejen en desventaja frente al peronismo.

Este año, el entendimiento entre el digital Agustín Romo y el territorial Sebastián Pareja permitió ordenar el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense. En el universo juvenil también hay conversaciones entre los referentes que siguen a Sharif Menem, jefe nacional de la juventud karinista, y Nahuel Sotelo, uno de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo que conserva buenos vínculos con los territoriales.

El Gordo Dan, de Las Fuerzas del Cielo.

En la provincia de Buenos Aires, numerosos jóvenes recorren los distritos con el aval de Karina Milei. Del lado del parejismo, que organizó un multitudinario acto en Morón el 10 de octubre, aparecen Tomás Del Valle, presidente del Concejo Deliberante de Coronel Dorrego y precandidato a intendente; Ignacio Arias, coordinador provincial de AULAS, cuyo espacio ganó este años un centro de estudiantes; y Felipe Argibay, coordinador provincial de Universitarios por la Libertad (UPL). Con 22 años, Argibay se prepara para disputar elecciones en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

En el sector referenciado en Pareja también están Nicolás Frigoli, candidato a presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Tecnológicas de la UNNOBA, que aspira a derrotar a la histórica Franja Morada, y Ludmila Fortini, presentadora del congreso de Morón, que se perfila como referente y posible candidata en Tigre. El armado incluye incluso a Biron Prieto, coordinador de AULAS en la Séptima sección electoral, que tiene apenas 13 años y todavía no puede integrar una lista electoral.

La línea de Las Fuerzas del Cielo que responde a Sotelo tiene presencia en la región capital y en la Tercera, la Sexta y la Séptima secciones electorales. En esos armadores aparecen Federico Rodríguez, en Quilmes; Federico García, en Lomas de Zamora; Francisco Masso, en Almirante Brown; Isidro Bonicato y Lucas Battle, en La Plata; y Nicolás Crivelli, en Junín. Battle, además, trabaja con la concejal Soledad Pedernera. La coordinación de estos referentes está a cargo de Yamil Salerno.

Bahía Blanca y Quilmes, posibles casos testigo de armonía (por ahora)

La búsqueda de acuerdos territoriales responde, en parte, a que las distintas líneas internas registran el avance del PRO de Cristian Ritondo y Diego Santilli. Aun así, las diferencias estratégicas siguen marcadas: el karinismo apuesta a una construcción territorial más tradicional y a disputar los lugares que consideren necesarios, mientras que el caputismo privilegia el alcance de las redes sociales y los acuerdos amplios evitando generar molestias a aliados para conseguir la reelección de Milei.

En ese mapa, Bahía Blanca ofrece uno de los ejemplos más claros de convivencia. El concejal y empresario Felipe Ferrández mantiene un diálogo fluido con el trío de la agrupación digital que integran Dan, Romo y Sotelo, pero también con Pareja, que lo impulsó como presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante local.

La decisión de Pareja de respaldar a Ferrández también respondió a la desconfianza que le generan otros actores locales, como el legislador Oscar Liberman, que da muestras de autonomía, y la concejala ritondista Gisela Caputo.

En La Libertad Avanza creen que tienen buenas posibilidades de ganar el distrito, más allá del nivel de instalación de sus posibles candidatos. “En 2023 perdimos la intendencia porque la derecha fue separada, pero el próximo año eso no nos va a pasar, y ahí no hay dudas de que Felipe es un gran candidato que está bien con todos”, resumió a Letra P un hombre que conoce el armado territorial.

Juan Emilio Funes, también de Bahía Blanca, es otro de los jóvenes que mantienen vínculos con ambos sectores: participa del armado distrital de Ferrández y del universitario de Sotelo, con militancia en el centro de estudiantes de Economía de la UNS.

El otro municipio donde se busca un equilibrio es Quilmes. Los cuestionamientos a la personalidad de la concejala Estefanía Albasetti y a su distancia de la orgánica partidaria llevaron a la cúpula a intervenir en la coordinación que estaba a su cargo. Pareja bajó al distrito para ordenar a su tropa y activó el diálogo con Sotelo, que se anota como candidato a intendente. El dirigente digital, sin embargo, no es el único nombre en consideración: un hombre de confianza del jefe bonaerense libertario llamó a la periodista Mariana Brey para tantear sus aspiraciones.

Los reacomodamientos también dejaron alejamientos, como el del youtuber Franco Antunez, conocido como Fran Fijap. Se hizo conocido por registrar los actos del líder de La Libertad Avanza y por las escenas en las que corría en medio de manifestaciones opositoras. Hoy está alejado del espacio y concentrado en su canal personal de política, que supera los 800 mil suscriptores.