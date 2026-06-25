Entre Ríos: Romero y Fuertes respaldaron el debate por la reforma previsional que impulsa Frigerio

Fuertes y Romero destacaron el debate sobre la reforma previsional que impulsa Frigerio en Entre Ríos.

La intendenta de Paraná , Rosario Romero , y su par de Villaguay , Adrián Fuertes , coincidieron en que el déficit previsional en Entre Ríos es un problema estructural que requiere reformas y destacaron la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de abrir una discusión postergada durante años.

Los mandatarios marcaron la necesidad de avanzar con una reforma del sistema que rige la Caja de Jubilaciones de modo que permita dar respuesta a los desafíos demográficos y financieros que atraviesa la provincia.

Durante sus intervenciones en el marco del debate legislativo en el Senado provincial, los jefes comunales señalaron que el déficit del sistema jubilatorio no es un fenómeno exclusivo de Entre Ríos, sino una problemática que afecta a la mayoría de los sistemas previsionales del mundo debido al envejecimiento poblacional y al aumento de la expectativa de vida.

En declaraciones periodísticas, Romero sostuvo que existe consenso respecto de la necesidad de adecuar el sistema previsional a las nuevas realidades demográficas. En ese sentido, remarcó que el déficit previsional "no va a desaparecer" porque responde a una tendencia global vinculada al envejecimiento de la población, por lo que consideró indispensable avanzar en reformas que permitan sostener el sistema a largo plazo.

"Hay que entender que el déficit previsional no va a desaparecer porque hay un envejecimiento poblacional. Cada vez vivimos más años y eso exige repensar cómo sostenemos los sistemas jubilatorios", planteó la intendenta.

Las declaraciones de Adrián Fuertes

Por su parte, Fuertes sostuvo que la discusión debe darse con seriedad y responsabilidad, dejando de lado posiciones dogmáticas. "No podemos mirar para otro lado frente a un problema que existe. Los sistemas previsionales tienen dificultades en todo el mundo y es nuestra responsabilidad encontrar soluciones que garanticen su sustentabilidad", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2069903534284255370&partner=&hide_thread=false ENTRE RÍOS La jefa comunal de Paraná, Rosario Romero, y el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, coincidieron en que el déficit previsional es un problema estructural que requiere una reforma



Destacaron la decisión del gobierno provincial de abrir una discusión postergada… pic.twitter.com/on51D6Q5Ua — LETRA P (@Letra_P) June 24, 2026

El jefe comunal de Villaguay también destacó la decisión del gobierno provincial de abrir el debate y buscar consensos para abordar un problema estructural que lleva décadas acumulándose.

La discusión se enmarca en el proyecto de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional impulsado por Frigerio, que busca abordar uno de los principales desafíos financieros de la provincia. La iniciativa propone abrir un debate profundo sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones frente a una realidad demográfica y económica que agrava su déficit desde hace años.

La Casa Gris sostiene que el objetivo de la reforma es garantizar la continuidad del sistema previsional para las actuales y futuras generaciones, promoviendo una discusión responsable y transparente sobre un problema estructural que durante décadas fue postergado.

En ese contexto, Romero y Fuertes coincidieron en que la provincia debe afrontar con responsabilidad un desafío que trasciende las gestiones de gobierno y que requiere acuerdos amplios para preservar uno de los pilares fundamentales del sistema previsional entrerriano.