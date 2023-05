"Yo no he escuchado a nadie decir nada al respecto y me parece que estamos desaprovechando una gran oportunidad porque se trata de un sector poco explotado teniendo en cuenta la extensión marítima del país", dijo semanas atrás en una reunión con empresarios en la que aseguró que la actividad pesquera "puede ser una gran generadora de ingreso de divisas".