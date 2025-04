No obstante, el jefe de Estado reconoció que puede haber "un grupo minúsculo del PRO que no quiera el acuerdo” con LLA. Como contó Letra P, Jorge Macri y Néstor Grindetti encabezan ese sector. El jefe de Gobierno porteño no considera "necesario" el acuerdo y el grindettismo pidió liberar a cada distrito para tomar la mejor definición en función de ir de la mano o no con LLA.