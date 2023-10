Desandando más de cien años de educación común, el candidato libertario dice que el Estado no debe meterse en el tema porque la educación es un negocio . Consagrada como educación común por Sarmiento, la educación es pública desde 1884, con la ley 1.420 . Gran paradoja, porque esa ley es responsable, en parte, de los éxitos de la generación del ochenta a la que Milei dice admirar, pero que evidentemente no conoce. Desde entonces, en las sucesivas normas educativas sancionadas en distintos períodos de la historia, el espíritu sarmientino no ha hecho más que ampliarse . Desde la gratuidad de la enseñanza universitaria con Perón, en 1952, hasta la universalización del secundario con Néstor Kirchner . Es justamente en esa ley, la 26.206 , sancionada en 2006, donde se establece una política educativa que va más allá de las aulas con la creación de una señal de televisión y su filial para niños.

Pero estas máquinas “inteligentes” no son nuevas. En realidad, los aparatos pueden ser nuevos, pero no lo es nuestra relación con lo técnico. La tecnología, desde la primera piedra tallada para hacer la punta de una flecha como el más reciente robot o aplicación digital, no es más que nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Es la segunda naturaleza que inventamos para sobrevivir, ya que el hombre es el único animal que no puede crecer sin transformar su medio. Que los supuestos liberales que se autoperciben como una vanguardia epocal pretendan cerrar una de las iniciativas educativas más importantes de los últimos años es un contrasentido.