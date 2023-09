El huracán Javier Milei que se llevó puesto al universo político el 13 de agosto obligó a la sociedad a poner los ojos en el jefe de La Libertad Avanza (LLA) y a discutir sus estruendosas propuestas, pero también a hacerse una serie de preguntas sobre cómo llegó el libertario a ganar una elección, cuál es la estructura que lo sostiene y quiénes son las personas que lo acompañan. Esto último arroja, por estas horas, un diagnóstico peculiar: el armado de las listas seccionales en Buenos Aires tiene de todo.

Esta semana se conoció que la Quinta sección electoral presentó una lista de aspirantes a la Cámara de Diputados bonaerense que encabeza el concejal de General Pueyrredón Alejandro Carrancio, quien llamativamente es secundado por Sabrina Sabat, directora de Servicios Auxiliares del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires que conduce el massista Rodolfo D’Onofrio. La funcionaria, que renunció para firmar su candidatura en LLA, además de no pertenecer a la sección que podría representar desde el 11 de diciembre (es de La Plata, Octava sección), no es alguien que estuviera trabajando en la región del sudeste bonaerense. “No la conocemos, no laburaba con nosotros”, le dijo a Letra P uno de sus compañeros de lista. Ante la consulta de cómo llegó a la nómina, la fuente sostuvo: “Hubo varias manos, no sé quién tomó la decisión”.

Un caso similar es el de Fabián Luayza, primer candidato a diputado por la Primera sección, quien dejó su puesto de director provincial de Equipamiento Escolar. El exfuncionario de Axel Kicillof es el titular bonaerense del Partido Nacional Unión Celeste y Blanco y, tras sellar el acuerdo con Milei, fue recibido en las filas libertarias por uno de sus armadores bonaerenses, Carlos Kicuchi.

Con alegría le damos la bienvenida a nuestro espacio al Partido Nacional Unión Celeste y Blanco. Agradecemos a sus autoridades la confianza y el apoyo a la candidatura de @JMilei a la Presidencia 2023.

Seguimos construyendo!

VLLC!!! https://t.co/ztB90DJKpf — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) February 14, 2023 En la Segunda se dieron casos bastante más singulares. Marina Mendoza es una cantante de karaoke y psicóloga social que, para las PASO, figuró segunda en la lista de concejales de San Antonio de Areco, sin conexión alguna con el partido. “Soy peronista de toda la vida, pero jamás me interesó la política ni tengo algo que ver con algo relacionado al tema”, le dijo la cantante a Letra P. “Jamás fui consultada para formar parte de esa lista ni presté mi consentimiento para participar en ese espacio político. Nunca firmé nada. Me comuniqué con Marcos Basaldua (candidato a intendente) para pedirle que me saque de la lista y él se comprometió a hacerlo”, señaló.

Lo mismo le pasó a Maria Novakovski e Ignacio De Blas, una pareja de ese distrito que prestó su número de DNI para trabajar como autoridades de mesa y se encontraron inscriptos en la nómina de aspirantes al Consejo Escolar. “Me pidieron el documento para armar un equipo de trabajo que, supuestamente, era para estar como fiscal de mesa. Una semana antes de las PASO vi que estaba en la lista como suplente a consejera escolar”, le contó la mujer a Letra P. “Me llamó Marcos (Basaldua) y me pidió que firme la renuncia, le dije que no iba a firmar nada porque jamás había firmado nada para figurar", explicó. “No sé ni lo que significa ser consejero escolar”, finalizó.

La boleta para la Cámara de Diputados de la Cuarta sección la encabeza Gustavo Cuervo, presidente bonaerense del partido Renovador Federal, sello que supo manejar el senador provincial y ex intendente de San Miguel Joaquín De La Torre. El ex ministro de María Eugenia Vidal tiene vínculo fluido con Cuervo. En tiempos del Frente Renovador, el sello empujó la candidatura presidencial de Sergio Massa y en 2021 formó parte de la estructura de Juntos por el Cambio. En la Sexta, sección del sudoeste provincial, LLA presenta una lista para el Senado que lidera Sergio Vargas, ex asesor de Ricardo Echegaray, quien fuera titular de la AFIP en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner presidenta. Ambos nacidos en 1966, egresaron del Liceo Naval y de la Universidad de Mar del Plata. Tercero, en la misma nómina, aparece Juan Francisco Obiol, abogado e hijo del médico cirujano, ex concejal y referente del justicialismo bahiense, Esteban Obiol; dos ex peronistas que, en este turno, defenderán las ideas libertarias de Milei con el objetivo de entrar a la Legislatura.

