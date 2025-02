Ficha Limpia: fracasó un intento de investigar las denuncias contra Cristian Ritondo por empresas offshore

Unión por la Patria (UP) intentó sin éxito enturbiar la sesión que debate Ficha Limpia , el proyecto que impide candidaturas a condenados por corrupción -y proscribir a Cristina Fernández de Kirchner - con un pedido de crear una comisión especial para investigar al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo , por la denuncias sobre tenencias offshore.

El planteo fue realizado por la diputada Lorena Pokoik García , de UP, quien fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires cuando ese cuerpo era presidido por Ritondo. Obtuvo 90 votos positivos -UP y la izquierda- y 100 negativos, lejos de los dos tercios necesarios para avanzar en un proyecto que no tenía dictamen.

LLA, el PRO y el radicalismo se sumaron al rechazo, mientras que la mayoría de los bloques provinciales no estaban en la sesión. Tampoco participaron de la votación varios miembros de UP, como Máximo Kirchner . Se abstuvo la Coalición Cívica.

La denuncia que invocó se instruye en la justicia federal y el diputado aún no está imputado. Surgió de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por el ElDiarioAR, en la que se señala que la esposa de Ritondo, Romina Aldana Diago , tendría sociedades implicadas en la compra de propiedades en Miami valuadas en US$2,6 millones . Habrían sido adquiridas mientras su marido ejercía cargos públicos.

“Las offshore son un daño planetario de 492 mil millones de dólares anuales que se evaden. La ONU propuso crear una convención tributaria internacional y nueve Estados no apoyaron. Uno fue Argentina”, recordó Pokoik García.

Ritondo no respondió a las acusaciones de UP pero unos minutos antes había reaccionado ante los ataques de la izquierda, el único bloque que vota en contra de Ficha Limpia y no tiene dictamen de minoría.

“Sus dirigentes y exempleados de esta Cámara están implicados en una causa con juicio oral por robarle la plata a los pobres. Presentaban facturas truchas. Antes de las marchas y de las campañas, (los dirigentes de izquierda) retiraban ‘algo’ de un local de San Telmo”, relató el diputado. Aunque evitó dar detalles, se infiere que habló de manejo de fondos espurios.

El jefe del bloque PRO fue defendido a los gritos por sus compañeros Silvana Giudici, Alejandro Finocchiaro y Martín Maquieyra. “Estamos asistiendo a un lastimoso intento de pudrir la sesión. ¿Por qué no incorporamos las 153 causas que tienen los diputados de UP?”, provocó Giudici.

Finocchiaro acusó a UP de querer cambiar el foco del debate y el pampeano fue más agresivo con el peronismo. “¿Porque no hacen una comisión para investigar al hijo de la expresidenta que está imputado? Nuestro presidente de bloque sólo recibió una operación mediática”, atacó.

Ficha Limpia en marcha

El proyecto que se aprobaría en Diputados impide ser candidatos a quienes tengan fallos por corrupción ratificados en segunda instancia, como el caso de CFK. Ritondo podría competir -tiene mandato hasta 2027-, porque no tuvo una condena. La sesión comenzó sin apoyo de UP y el proyecto sería aprobado cerca de las 21. Aun no tiene fecha de tratamiento en el Senado.

La iniciativa tiene origen en el PRO, que la impulsa desde 2016 y falló en dos intentos de debatirla en 2019. En noviembre también falló el cuórum en dos oportunidades, por ausencias de todos los bloques, entre ellos el PRO y LLA.